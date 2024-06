Ansaldo Energia, Fiom e Fim replicano all’azienda che parla di furti e danneggiamenti: “Se hanno le prove vadano alla polizia”

Genova. Le rsu di Fiom e Fim replicano ai vertici aziendale di Ansaldo Energia che questa mattina in una videoconferenza avrebbero affermato che “nello stabilimento di Genova ci sono furti, danneggiamenti e assenteismo”.

Sull’assenteismo i sindacati si domandano se “ci sono dei laureati in Medicina nella Direzione Aziendale? Perché la mutua è legata a certificati medici ufficiali. Se lo reputano opportuno possono denunciare i medici del Servizio Sanitario Nazionale”. E lo stesso vale per i permessi per “allattamento, legge 104, paternità ecc ecc sono istituti legislativi previsti dal nostro ordinamento….altro che abuso di diritto”.

Infine, in riferimento ai danneggiamenti e ai furti Fiom e Fim parlano di “affermazione inaccettabile e di inaudita gravità”. “Se hanno delle prove possono e devono andare dalla Polizia e denunciare i responsabili” sostiene l’rsu. “Se non le hanno devono smetterla di fare queste illazioni utili soltanto a mascherare e coprire il loro completo nullismo”. I sindacati ricordano infatti la situazione aziendale “che vede una fabbrica quasi completamente vuota e scarica di lavoro nonostante le ripetute promesse dell’amministratore delegato che ad ora non si sono concretizzate”.

Anche la Uilm in una nota successiva, “prende fortemente le distanze” dalle affermazioni dell’azienda.