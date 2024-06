“La Liguria uccide i lupi”, blitz degli animalisti a Portofino

Portofino. Blitz degli attivisti animalisti di Centopercento Animali nella piazzetta di Portofino per sensibilizzare soprattutto i turisti sulle politiche adottate da Liguria e Trentino per la gestione di lupi e orsi.

Sabato 29 giugno, in tarda mattinata, alcuni militanti radunati in piazzetta e hanno esposto uno striscione in lingua inglese con la scritta “Liguria-Trentino they kill wolves and bears, help”, “Liguria e Trentino uccidono lupi e orsi, aiuto”.

“Ammazzare è l’unica soluzione per questi signori – sottolineano gli attivisti – Questa è la ‘normalità’ dei cacciatori, psicopatici assassini coccolati dalle amministrazioni locali e, purtroppo, dal governo centrale che non dice una parola sulle mattanze in atto”.

Dopo i blitz di Venezia e Verona, città frequentate in questo periodo soprattutto dai turisti stranieri, è stato dunque scelto Portofino. L’associazione ha fatto sapere di avere ricevuto molti gesti di solidarietà, anche dai ristoratori, “segno tangibile che i cittadini di ogni nazionalità sono dalla parte dei lupi e degli orsi”.