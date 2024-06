Animali infestanti e pessime condizioni igieniche, la Asl chiude due locali in Sottoripa

Genova. Altri due locali chiusi nel centro storico di Genova per animali infestanti e pessime condizioni igienico-sanitarie. Destinatarie dei provvedimenti della Asl questa volta sono due gastronomie da asporto in via di Sottoripa, entrambe gestite da cittadini bengalesi: Chicken Hut e un altro esercizio senza insegna a breve distanza, al civico 47 rosso.

Nel primo locale l’ispezione è scattato lo scorso 3 giugno perché un cittadino aveva denunciato la presenza di insetti nel riso esposto in vetrina. E in effetti i tecnici della prevenzione hanno rilevato una cospicua presenza di moscerini da scarichi fognari nel magazzino interrato, che probabilmente si sono trasferiti nelle stanze adibite alla preparazione del cibo, rischiando di contaminarlo. Le condizioni igieniche generali sono risultate insufficienti ovunque, con sporcizia e unto su tutte le attrezzature, incrostazioni e scarsa areazione (eccetto un piccolo ventilatore a piantana). Criticità che sono state giudicate impossibili da sanare nell’immediato, motivo per cui è scattata la sospensione temporanea dell’attività oltre a sanzioni amministrative per 5mila euro.

Tre giorni dopo è toccato al kebab nelle vicinanze. Il laboratorio è stato trovato in “gravissime condizioni igieniche“, con sporcizia e grasso su tutte le attrezzature, muffa in bagno, assenza di acqua calda per lavarsi correttamente le mani. Gli ispettori hanno poi riscontrato, oltre a un’assenza generalizzata di pulizia, la presenza di animali infestanti tra cui scarafaggi, senza alcuna traccia di sistemi di disinfestazione. Anche per quest’attività è arrivata inevitabilmente la chiusura forzata con 6mila euro di multa.

La settimana scorsa aveva destato scalpore la chiusura della nota pasticceria Marescotti e dell’hamburgeria Hamerica’s in centro storico, entrambi colpiti da infestazioni di blatte. Alessandro Cavo, gestore del primo locale e presidente genovese di Confcommercio, aveva lanciato l’allarme chiedendo al Comune di fare la sua parte per garantire la “possibilità di fare impresa” nei vicoli.