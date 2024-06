Andrea Bandini dopo l’aggressione a colpi di roncola: “Ho fatto un casino, mi stanno cercando”. Il gip: “E’ incapace di contenere l’aggressività”

Genova. E’ cominciata in questi giorni nel carcere di Marassi dove è detenuto la consulenza psichiatrica chiesta dalla pm Federica Paiola nei confronto di Andrea Bandini, il 25enne accusato di duplice tentato omicidio per quasi ucciso a colpi di roncola i genitori della ex fidanzata che lo aveva lasciato da qualche mese e a aver sgozzato il cane della ragazza nella loro abitazione di Celesia, frazione di San Colombano Certenoli.

Lo stesso gip Matteo Buffoni, nell’ordinanza di custodia cautelare che dispone il carcere per il ragazzo, ribadisce la necessità di “un indispensabile approfondimento clinico” sulle condizioni psichiatriche del giovane ma al momento ritiene che non ci siano elementi per affermare che non era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Bandini per il gip si è dimostrato capace, come emerge dalla dinamica del duplice tentato omicidio, sia di pianificare la mattanza, rendendosi irreperibile dai giorni precedenti senza portare con sé nemmeno il telefono e appostandosi per circa 24 ore nella casa di fronte a quella delle vittime, sia di pianificare la fuga “dandosi successivamente alla macchia” a piedi nei boschi, fuga interrotta dai carabinieri che lo hanno arrestato all’interno del rifugio Astass nel comune di Santo Stefano D’Aveto. Per il giudice potrebbe fuggire di nuovo dice il gip ma anche commettere nuovi reati.

Bandini ha ammesso le proprie responsabilità prima con i carabinieri che lo hanno arrestato e poi con la pm nell’interrogatorio dell’11 giugno, anche se ha detto di aver agito “in seguito a minacce ricevute” nei giorni precedenti da persone non meglio identificate e che facevano “riferimenti provocatori” sulla sua ex fidanzata.

Secondo quanto emerge da provvedimento Bandini avrebbe prima accettato la separazione ma progressivamente, nelle ultime settimane, si era dimostrato ossessivo nei confronti della ragazza perché si era convinto di essere stato tradito. E indirettamente, avrebbe minacciato anche il nuovo fidanzato della ex, aspetto che però lo stesso ha negato nell’interrogatorio di garanzia.

“Domenica non so cosa mi è preso ed ho fatto quello che sapete. Non sono una persona cattiva anche se sembra che vi prenda in giro” ha detto ai magistrato alla presenza della sua avvocata, Sara Cervetto, raccontando la sequenza dell’aggressione.

“Sono entrato sopra arrampicandomi sulla parete dove c’è l’edera, ed ho trovato la donna che stava chiudendo le imposte. Ho colpito prima lei, poi il cane che era nella poltrona e mi veniva addosso e poi l’uomo che si trovava vicino le scale e poi in bagno. Ho cercato di rubare l’auto T-Roc per scappare ma non riuscivo a mettere la retromarcia. Poi visto che erano arrivate delle persone, che poi mi hanno gridato “ti sparo”, sono fuggito a bordo della 500 e dopo poco sono uscito fuori strada”. Poi la fuga a piedi, fino a Rocca d’Aveto dove in un bar è stato in tanti lo conoscevano. “Ho combinato un casino, mi stanno cercando” ha detto a un conoscente che poi ha chiamato i carabinieri. Nel frattempo Bandini aveva detto che sarebbe andato al rifugio Astass dopo i carabinieri lo hanno trovato circa 24 ore dopo l’aggressione.

Per il giudice l’esplosione di violenza potrebbe essere collegata anche ai terribili traumi che Andrea Bandini ha subito nella prima infanzia prima di essere adottato all’età di sei anni. Al ragazzo, circa dieci anni fa era stato diagnosticato un disturbo di personalità: per un po’ era stato seguito da uno specialista. Poi, convito di stare meglio, aveva interrotto i colloqui e le cure. Proprio per questo sarà ora la consulenza psichiatrica a stabilire se il giovane era in sé o meno al momento della terribile aggressione. La valutazione dovrebbe essere depositata entro l’estate.

Intanto fortunatamente sono migliorate le condizioni dei due coniugi. Il padre della ragazza, Angelo Imporzani, 62 anni, è stato trasferito presso il reparto di Neurochirurgia, diretto dal professor Gianluigi Zona, in discrete condizioni. Per la moglie Karin Dupres, di 65 anni, rimasta anch’essa vittima della stessa aggressione, sarà valutata nella giornata odierna possibile dimissione dalla Terapia Intensiva in altro reparto di degenza dopo consulenza maxillo-facciale. Stabile, è sveglia e cosciente.