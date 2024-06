Amt, sindacati sulle barricate: “Servizio estivo insufficiente, mancano le condizioni di sicurezza”

Genova. A una settimana dall’entrata in vigore dell’orario estivo i sindacati dei lavoratori Amt sono sulle barricate. Sotto accusa ancora le criticità in materia di sicurezza, ma anche l’assetto di linee e corse deciso dall’azienda per questi mesi.

“Il servizio estivo ha già palesato ciò che nessuno, a partire da chi lavora ogni giorno sul campo, avrebbe auspicato – scrive la Faisa Cisal -. Terminato l’orario invernale, caratterizzato da forti criticità alla regolarità del servizio, c’era quantomeno da attendersi che il nuovo orario tenesse conto di quanto emerso negli ultimi mesi. Invece sono andate a replicarsi le medesime situazioni, con tempi di percorrenza insufficienti e soste previste al capolinea inferiori a 5 minuti anche su linee direttrici che, in tutta evidenza, vedono quindi, al minimo intoppo su strada, compromessa la regolarità del servizio”.

Nel mirino in particolare la solita linea 1, “dove il servizio programmato si è rivelato nuovamente non rispondente alla realtà, e che promette più corse di quelle che riesce effettivamente a svolgere anche quando il traffico è nella norma”. Lunedì scorso un autista è stato aggredito da un passeggero infuriato perché tutte le corse non raggiungevano Voltri ma erano state tagliate a Pra’. Ieri, denuncia la Fais Cisal, sono state toccate attese quasi di mezz’ora. Il sindacato “chiede quindi, in attesa dell’ intervento aziendale sulla programmazione oraria, la presenza di un addetto all’esercizio al capolinea di Caricamento e di Voltri per cercare di limitare i danni di questi tempi di percorrenza totalmente inadeguati in quanto mancano le condizioni di sicurezza”.

E oggi pomeriggio, proprio su un bus della linea 1, una bottiglia è stata scagliata contro il vetro di una porta. A denunciarlo è Roberto Piccardo, segretario regionale della Fna Ugl: “Abbiamo più volte portato l’attenzione sulla necessità di incrementare la presenza a bordo di guardie giurate. Chi dà contro a misure atte a salvaguardare il personale di Amt e l’utenza probabilmente non ha mai guidato un bus o forse lo ha dimenticato troppo in fretta. Servono messaggi vocali che ricordino la presenza della videosorveglianza e le conseguenze a seguito di aggressioni al nostro personale. Nei nostri prossimi incontri con l’azienda e il Comune, chiederemo soluzioni strutturali da mettere in campo, soprattutto nel periodo di movida”.

Nel frattempo, mentre la linea 1 mostra evidenti segni di sofferenza, Amt ha istituito una nuova linea serale (608) sul percorso Brignole-Boccadasse, attiva solo venerdì, sabato e domenica. Ma le foto scattate dagli iscritti alla Faisa Cisal mostrano un bus completamente vuoto: “Viene quindi da chiedersi il modo in cui vengono elaborati i dati offerti dal sistema di monitoraggio”.

“Bisogna superare l’idea che con la fine delle scuole vada tagliato il servizio, al contrario vanno aumentate corse e tempi di percorrenza – prosegue Piccardo della Ugl -. Purtroppo non credo proprio che si riusciranno a fare miracoli quest’estate in materia di aggiunta di corse, era necessario giocare d’anticipo, così come richiesto da noi a settembre, attivandosi già questo inverno. Non è giusto dare false speranze a chi è in strada ogni giorno. Chi oggi si meraviglia degli stessi tempi di percorrenza inadeguati, come l’estate scorsa, doveva metterci mano come avevamo chiesto”.

“Siamo pronti ad un ulteriore confronto serio, altrimenti penseremo ad attivare procedure diverse, siamo veramente stanchi e riteniamo che non siano né i lavoratori sul campo né gli utenti a dover pagare il prezzo di queste scelte di certo non lungimiranti”, conclude la Faisa Cisal.