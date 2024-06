Amt, scatta l’orario estivo dei bus: incremento delle corse serali

Genova. Lunedì 17 giugno, come già comunicato, inizierà l’orario estivo del servizio urbano di Genova che resterà in vigore fino a domenica 15 settembre, mentre il servizio extraurbano è entrato in vigore lunedì 10 giugno.

La programmazione estiva urbana sarà suddivisa in due fasi: la fase 1: dal 17 giugno al 28 luglio e dal 2 al 15 settembre e la fase 2: dal 29 luglio al 1° settembre.

Anche per l’estate 2024 viene confermato l’incremento delle corse serali già introdotto la scorsa stagione estiva, con potenziamenti nelle serate di venerdì, sabato e festivi; il dettaglio verrà comunicato nei prossimi giorni. Come di consueto verrà istituita la linea 31 barrata (Brignole – via De Gaspari) per chi desidera raggiungere gli stabilimenti balneari di corso Italia con il bus.

Per quanto riguarda gli impianti verticali, la funicolare Zecca Righi e la cremagliera Principe Granarolo per la stagione estiva avranno un orario dedicato (dal 17 giugno al 15 settembre). La funicolare Zecca Righi avrà una frequenza di 20 minuti, con prima partenza dai capolinea alle 6:40 e ultima alle 24:00. La cremagliera Principe Granarolo osserverà nei giorni feriali l’attuale servizio del sabato con 50 corse e nei giorni festivi rimarrà invariata a 36 corse. Gli orari di servizio degli altri impianti verticali resteranno invariati.

La proposta di AMT per la stagione estiva è la formula del Met Daily, lanciato il 15 gennaio scorso con la nuova politica commerciale sperimentale. Si tratta di un titolo di viaggio pensato particolarmente per i turisti perché permette, al costo di 10 euro, di avere a disposizione per 24 ore, dal momento della timbratura, tutta la rete di AMT, urbana genovese e provinciale, compresa la linea 782 da Santa Margherita Ligure a Portofino, Navebus, Volabus e la ferrovia Genova Casella.

Met Daily è pensato anche per le famiglie e i gruppi di amici che viaggiano insieme grazie alla formula Met Daily 4 persone al costo di 30 euro. Un modo per godere del territorio e di vedute uniche senza usare l’auto ma scegliendo la mobilità sostenibile.

Gli orari del servizio estivo, urbano e provinciale, sono consultabili sul sito AMT www.amt.genova.it oppure utilizzando l’APP AMT. L’APP AMT permette anche di acquistare alcuni titoli di viaggio dell’area Metropolitana (ordinari, integrati Trenitalia, biglietto Portofino-Santa Margherita Ligure e giornaliero MetDaily) e per la Ferrovia Genova-Casella tramite GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.