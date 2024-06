Amt, nel Tigullio torna “Overnight Bus”: corse fino all’alba per i giovani dei locali notturni

Santa Margherita Ligure. Pronta al via, anche per l’estate 2024, Overnight Bus: la linea bus serale di Amt che dal 1° luglio fino al 31 agosto permetterà a cittadini e turisti del Tigullio di vivere le serate estive in modo sostenibile, senza il pensiero dell’auto. Due le novità che caratterizzano il servizio per l’estate 2024: il coinvolgimento del comune di Moneglia e la nuova programmazione oraria.

Il collegamento serale, realizzato grazie alla collaborazione tra Città Metropolitana di Genova, Amt e i comuni di Chiavari, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante vede quest’anno l’ingresso di Moneglia tra le amministrazioni che hanno scelto di offrire a chi vuole vivere in piena libertà le serate estive di potersi muovere lungo le località del Tigullio in maniera comoda, sostenibile e sicura, utilizzando il trasporto pubblico.

Gli orari del nuovo servizio si possono scaricare qui.

A illustrare le novità erano presenti Alessandra Ferrara, assessore ai Trasporti del Comune di Chiavari, Chiara Oneto, assessore ai Trasporti del Comune di Lavagna, Francesca Tarabocchia assessore del Comune di Santa Margherita Ligure, Paola Faravelli consigliere del Comune di Zoagli, Luca Balotta, consigliere del Comune di Sestri Levante, Claudio Magro, sindaco di Moneglia, Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova, Sandro Garibaldi consigliere regionale e Ilaria Gavuglio, presidente di Amt.

La seconda novità riguarda la programmazione oraria, rivista per offrire in particolar modo ai giovani la possibilità di utilizzare il bus per raggiungere in tranquillità i luoghi del divertimento serale e notturno. La linea, infatti, sarà in servizio dalle 21.30 fino all’alba.

Le partenze dai due capolinea di Santa Margherita Ligure (Covo di Nord Est) e Sestri Levante (piazza Matteotti) sono state pianificate alle ore 21.30, 23.30, 2.30 e 4.00. Le corse che coinvolgono il comune di Moneglia sono due: la prima corsa con partenza dal lungomare alle 21.05 per arrivare a Sestri Levante alle 21.30 e proseguire per Santa Margherita Ligure dove l’arrivo è previsto alle 22.35 e l’ultima corsa, con partenza da Santa Margherita Ligure alle 4.00, arrivo a Sestri Levante alle 5.05 e a Moneglia lungomare alle 5.45. Come lo scorso anno, è inoltre prevista anche una corsa aggiuntiva con partenza alle 5.05 dal Covo e arrivo a Rapallo FS alle 5.20.

Il percorso si snoda lungo l’Aurelia e include 33 fermate tra Moneglia, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure, attraversando Lavagna, Chiavari, Zoagli e Rapallo. Nei prossimi giorni le fermate saranno personalizzate con gli orari di Overnight Bus per facilitare l’accesso al servizio a turisti e residenti.

Overnight Bus si può utilizzare con tutti i biglietti e abbonamenti Amt. Gli under 14 residenti nei comuni della Città Metropolitana di Genova, grazie alla nuova Politica commerciale sperimentale lanciata da Amt il 15 gennaio 2024, viaggiano gratuitamente mostrando il proprio CityPass, fisico o dematerializzato sullo smartphone. Si ricorda che i biglietti si possono acquistare anche sulla app di Amt.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di garantire un trasporto sicuro e comodo per i nostri giovani che vogliono godersi le serate in discoteca e nei locali della riviera senza preoccupazioni – dichiara Claudio Garbarino, consigliere di Città Metropolitana – Overnight Bus ha dimostrato già in passato di essere un passo avanti significativo per la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti legati alla guida notturna e al consumo di alcol. Come Istituzioni vogliamo offrire ai ragazzi e alle ragazze un’opzione di trasporto affidabile, permettendo loro di divertirsi e tornare a casa in tutta tranquillità e pertanto, come consigliere metropolitano delegato ai trasporti, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa iniziativa, in primis AMT, ma anche tutti i Comuni che hanno contribuito e con cui, insieme, continuiamo a lavorare per un trasporto pubblico più sicuro ed efficiente per tutti”.

“Un esempio virtuoso di collaborazione tra comuni e Amt per riconfermare un servizio importante e apprezzato dai ragazzi, un’opportunità per divertirsi in sicurezza e spostarsi nel nostro Tigullio con un mezzo dedicato – spiegano gli amministratori del territorio – Un’iniziativa dall’alto valore sociale che ci vede uniti per sensibilizzare i più giovani e rispondere alle loro necessità”.

“Desidero esprimere la mia soddisfazione nel vedere riconfermata, anche per la stagione estiva 2024, questa importante collaborazione con Città Metropolitana e i Comuni del Levante, che ringrazio, con i quali abbiamo realizzato negli ultimi anni questa ottima pratica condivisa che ci vede tutti impegnati a favore della mobilità pubblica sostenibile – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente di Amt – Con l’esperienza maturata nelle ultime due stagioni abbiamo voluto riproporre, insieme all’ente e alle amministrazioni, il servizio Overnight Bus ma con un orario nuovo, che possa rispondere ancora meglio alle esigenze dei tanti giovani, residenti e turisti che vivono l’estate in questi splendidi territori e che vogliamo possano avere a disposizione un’alternativa comoda e sicura per i loro spostamenti serali e notturni. Il servizio che proponiamo, che ci vedrà impegnati dalla sera fino all’alba, per tutta l’estate, riteniamo sia il modo migliore per scegliere e privilegiare la mobilità pubblica sostenibile”.