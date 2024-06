Amiu, lunedì 1° luglio riapre il centro di raccolta della Fascia di rispetto di Pra’

Genova. Riaprirà lunedì 1° luglio il centro di raccolta della Fascia di rispetto di Pra’, dopo gli importanti interventi di riqualificazione straordinaria degli spazi interni.

I cittadini che ne avessero necessità, in alternativa, potranno sempre conferire i propri rifiuti ingombranti e RAEE all’Ecovan che nel Municipio Ponente sono così distribuiti:

• Multedo Giardini – J. Lennon 1° e 3° lunedì dalle 7,30 alle 11,30;

• Voltri – piazza Villa Giusti 2° e 4° lunedì dalle 7,30 alle 11,30;

• Pra’ – Via Martiri del Turchino 2° e 4° lunedì dalle 7,30 alle 11,30;

• Pegli – Via Varenna 1° e 3° martedì dalle 13,30 alle 17,30;

• Pegli – Piazza Bonavino tutti i venerdì 13,30 alle 17,30.

Inoltre, per il conferimento di ingombranti rimangono sempre disponibili ai cittadini il centro di raccolta di Volpara, in lungobisagno Dalmazia e il centro di raccolta di Pontedecimo in via Girolamo Gastaldi.

Sempre attivo il centro di raccolta di corso Perrone 124 aperto esclusivamente agli operatori commerciali dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 18,30 (escluso i festivi).

A disposizione il servizio di ritiro gratuito a piano strada (massimo 5 pezzi a settimana) o pagamento presso il proprio domicilio telefonando al numero verde 800.95.77.00.