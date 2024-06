Ambulanza si ribalta in via Cadorna, feriti due soccorritori della Croce Bianca Genovese

Genova. Tanta paura e per fortuna nessuna grave conseguenza per l’incidente che ieri sera ha coinvolto un’ambulanza della Croce Bianca Genovese in via Cadorna, di fronte a Corte Lambruschini. Il mezzo di soccorso si è ribaltato dopo lo scontro con un’auto.

Sul posto sono accorse altre ambulanze e i vigili del fuoco che hanno aiutato a liberarsi i militi rimasti all’interno.

Due soccorritori, un uomo e una donna, sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali Galliera e San Martino. È la stessa Croce Bianca a rassicurare sulle loro condizioni: “Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati e si sono adoperati per la salute del nostro equipaggio coinvolto nell’incidente. Per fortuna Ruggero e Alessia non hanno riportato gravi conseguenze e questa è la cosa più importante. Purtroppo in emergenza sono rischi che si corrono, pur non sottovalutandoli mai”.

La dinamica è al vaglio del nucleo infortunistica della polizia locale, giunta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi.