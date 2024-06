Allarme suicidi in carcere, a Marassi gli agenti sventano l’ennesimo tentativo di un detenuto di impiccarsi in cella

Genova. E’ ancora una volta allarme suicidi in carcere. A giugno sono arrivati a 44 i detenuti che si sono tolti la vita in cella.

E ieri nel carcere di Marassi la polizia penitenziaria ha sventato quello che poteva diventare il quaranticinquesimo suicidio dall’inizio dell’anno, togliendo il cappio dal collo di un detenuto che doveva scontare ancora solo qualche mese di carcere (sarebbe uscito a fine ottobre). Si era appeso alle grate della finestra con un lenzuolo e presentava già segni di soffocamento.

A darne notizia il segretario della Uilpa Fabio Pagani, che segnala anche un’evasione dal carcere di Chiavari da parte di un detenuto in semilibertà da due giorni non si presenta al lavoro e non fatto rientro nella casa cincondariale del Tigullio.

Intanto giovedì 27 giugno gli avvocati di tutta Italia protesteranno per le condizioni delle carceri con una “maratona oratoria” davanti ai tribunali. A Genova la protesta è organizzata dalla Camera penale ligure. L’appuntamento è dalle 10 alle 15 davanti a palazzo di Giustizia.