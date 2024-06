Aggiornamento ore 10.15. Si è trattato di un falso allarme bomba. Appurato dalle forze dell’ordine che non c’era materiale esplosivo nel borsone ritrovato sotto al ponte Monumentale le strade sono state riaperte.

Genova. Secondo allarme bomba a Genova nel giro di meno di 24 ore. Questa mattina, domenica 30 giugno, l’allarme è scattato in centro città, vicino al ponte Monumentale.

Dalle 9 di questa mattina la polizia locale ha disposto la chiusura di via XX Settembre tra via Fieschi e via Galata, ma anche il transito sul ponte in corso Podestà per consentire in sicurezza l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto, vicino all’ascensore Amt che conduce da via XX in corso Podestà, vigili del fuoco, carabinieri, soccorsi. Si attende l’arrivo degli artificieri per manovrare un borsone abbandonato ritenuto sospetto.

Nella mattinata di ieri, sabato 29 giugno, l’allarme bomba – poi risultato un falso allarme – ha interessato piazza della Nunziata.

All’interno della basilica è stato ritrovato un oggetto poi individuato come una piccola torcia. La pila è stata fatta brillare dagli artificieri della polizia. Sotto la torcia c’erano dei fogli, degli appunti di studio. Indaga la polizia.