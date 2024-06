Genova. Allarme bomba sabato mattina nella basilica della Santissima Annunziata, in piazza della Nunziata, con gli artificieri della polizia sul posto per tutte le verifiche del caso.

A chiamare il 112 è stato il parroco, che ha trovato all’interno della chiesa un oggetto elettronico – dai primi accertamenti sembra trattarsi di una sveglia – che ha fatto scattare l’alert. Gli artificieri hanno ispezionato la chiesa e individuato in effetti una sorta di sveglia modificata che non rappresentava alcun pericolo: con tutta probabilità uno scherzo.

Sul posto, come detto, gli artificieri, la Digos, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico. La piazza è stata infatti transennata e chiusa al traffico in via precauzionale, con chiusure anche in largo Zecca e via Balbi, per consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica.