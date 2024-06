All’Aquilone di Bolzaneto un maxischermo e un “prato” per seguire gli Europei di calcio

Genova. Guardare gli Europei dentro un campo da calcio? Sarà possibile al Centro Commerciale Coop L’Aquilone di Bolzaneto, in Valpolcevera.

Da oggi fino alla fine del torneo, le partite in programma alle ore 15 e alle ore 18 saranno visibili tutti i giorni, compresa la domenica, con un televisore a 98″ collocato in un’area dedicata, in prossimità dell’ingresso pedonale di piazza De Andrè.

L’area ricostruisce, in scala, le caratteristiche di un campo da calcio. La grafica richiamerà le gradinate, in basso ci saranno i caratteristici bordo campo con il logo del Centro Commerciale.

Le persone potranno sedersi su venti sedie collocate su una superficie che ricostruisce il manto erboso dei campi. L’iniziativa sarà replicata, con una grafica diversa, anche durante le Olimpiadi di Parigi.