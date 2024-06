Al via “Zena Hip Hop Connection”, otto eventi gratuiti con artisti locali e internazionali

Genova. Prende il via con due serate a Villa Bombrini a Genova, domenica 16 giugno e venerdì 21 giugno 2024, Zena Hip Hop Connection, la nuova rassegna organizzata da Genova Hip Hop Festival e da Duemilagrandieventi che, da giugno a settembre, animerà diverse zone cittadine con otto eventi gratuiti dedicati alla cultura hip hop. Tra i protagonisti delle prime due date importanti nomi del panorama hip hop americano mai esibiti prima a Genova e giovani artisti emergenti locali.

Il festival si apre domenica 16 giugno a Villa Bombrini (via Lodovico Antonio Muratori, 5) a partire dalle ore 18 con la presentazione del libro “Testi Espliciti”, alla presenza degli autori Paola Zukar, una delle manager più influenti nel panorama hip hop italiano e non solo, manager di Fabri Fibra, Marracash, Madame, Clementino e Tiziano Ferro, e Claudio Cabona, giornalista e ideatore del docufilm “La nuova scuola genovese”. La serata prosegue con le esibizioni di artisti emergenti locali come Joe Black, Impe, Giulia Wha, Punto Hit (collettivo genovese che comprende Akill Miami, Vago e Chicuta), Fiore Akamono e Gorka. Ospiti internazionali della prima serata Apollo Brown, produttore di Detroit classe ’80, membro gruppo hip hop Ugly Heroes, e l’artista di Chicago Philmore Green, per la prima volta live a Genova con il loro Cost of living European Tour. Ad aprire il loro concerto Johnny Marsiglia, rapper palermitano classe ’86 che porterà a Genova brani dell’ultimo album Gara 7, ispirato al mondo del basket. Alla console, il dj e producer genovese nome di riferimento per l’hip hop ligure e nazionale Dj Kamo.

La seconda serata, venerdì 21 giugno, sempre dalle ore 18 e sempre a ingresso gratuito, vede esibirsi sul palco di Villa Bombrini gli artisti locali Ignoranza Urbana, HellsY, Fato Thor, Nosen e Trasgy, Krin (ex DSA Commando), Spike e Principe. La serata culmina con le performance di Kaos e DJ Craim, di nuovo insieme sul palco per il Fastidio Tour 2024, a 28 anni dall’uscita dell’album “Fastidio”, e di Masta Ace, rapper di Brooklyn membro del leggendario collettivo Juice Crew, tra i pionieri americani dell’hip hop a metà anni Ottanta, e Marco Polo, beatmaker canadese considerato uno dei più influenti produttori dell’underground hip hop East Coast newyorkese. A chiudere la serata il djset di Mr. Phil.

La manifestazione, vincitrice del bando del Comune di Genova per l’assegnazione di contributi a sostegno attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della Città di Genova – anno 2024″, ha l’obiettivo di portare eventi culturali gratuiti di qualità in zone decentralizzate con il coinvolgimento di un pubblico giovane. Con i suoi otto eventi dedicati all’hip hop e alle sue quattro discipline (rap, breakin, writing e deejaying) anima ben sette location cittadine, come Cep, Voltri, Cornigliano, Sampierdarena, Certosa, Albaro e Quinto al Mare, e cinque municipi diversi: II Centro Ovest, V Valpolcevera, VII Ponente, VIII Medio Levante e IX Levante.

Gli appuntamenti della rassegna proseguono sabato 6 luglio, dalle 17 alle 24, ai Giardini Villa Rosa di Rivarolo, per una serata di musica rap live e dimostrazione di street art; sabato 24 agosto, dalle 19 alle 24, al Chiosco Da Nico a Quinto, con live rap e dj-set; domenica 1 settembre, dalle 14 alle 20, sul lungomare di Pegli per un pomeriggio di break dance e dj-set; domenica 8 settembre, dalle 16 alle 20, ai Giardini Govi alla Foce, con dimostrazioni di skateboarding e dj-set; domenica 15 settembre, dalle 17 alle 20, all’Area Pianacci a Pra’ con talk e dj-set. A chiudere Zena Hip Hop Connection, domenica 22 settembre, dalle 14 alle 20, un pomeriggio di live rap e partite di basket e biliardino al Parco della Memoria di Sampierdarena.

Le associazioni e realtà del territorio coinvolte nella rassegna sono: Walk The Line, Cornigliano Mon Amour, Associazione La Stanza, Comunità San Benedetto al Porto, Unplug, Spazio 126, Genova Che Osa, Ricreativo Teste Mobili, Casa di Quartiere Certosa, Arci Pianacci, Chiosco Da Nico e Società per Cornigliano.

Il programma completo dei successivi eventi sarà svelato nelle prossime settimane. Per info e aggiornamenti: www.instagram.com/genovahiphopfestival.