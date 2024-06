Al via la 6a Edizione ‘Torneo Internazionale Eusalp’ per Rappresentative Regionali, Categoria Allievi Under 16

Genova. Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C./L.N.D. con la finalità di promuovere il gioco del calcio giovanile, organizza il Torneo a carattere Internazionale per Rappresentative Regionali Categoria Allievi Under 16 denominato “6a Edizione Torneo Eusalp per Rappresentative Regionali Categoria Allievi Under 16”.

Girone A

Trento

Bolzano

Friuli Venezia Giulia

Piemonte Val D’Aosta

Girone B

Lombardia

Liguria

Veneto

Baviera (Germania)

Le gare del Girone B giocheranno nei campi di Darzo e Spiazzo Rendena

Giovedi 13 giugno: Lombardia-Liguria – ore 17.30 – Comano T.- P. Arche loc. Rotte

Venerdi 14 giugno: Liguria-Veneto – ore 17.30 – Comano T.- P. Arche loc. Rotte

Sabato 15 giugno: Liguria-Baviera – ore 17.30 – Spiazzo Rendena Domenica 16 giugno: Finali dal 1°all’8°posto La rosa dei giocatori liguri convocati

1 Guarnieri

2 Bastianelli

3 Bonanni

4 Bovio

5 Burchi

6 Burlando

7 Canepa

8 Cannella

9 Ceccolini

10 Covelli

11 Ditillo

12 Traversone

13 Fareri

14 Gallo

15 Menini

16. Ottonello

17 Porta

18 Prina

19 Sodini

20 Temani

Commissario tecnico: Corrado Orcino