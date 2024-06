Genova. Notte di aggressioni a Genova con diversi interventi da parte di 118, ambulanze, polizia e carabinieri.

In attesa di circostanziare i singoli episodi, spesso dovuti allo stato di alterazione delle persone coinvolte, è significativo il numero di eventi, cinque nel giro di un paio d’ore.

Il fatto più grave è avvenuto intorno alle 2.30 ed è stato il soccorso a una persona in piazza Caricamento, ferita da una coltellata. La persona ferita è stata portata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Più o meno nello stesso istante la polizia di Stato è intervenuta invece in piazza Galileo Ferraris, in Val Bisagno, per un’altra aggressione. In quel caso la persona ferita è stata portata al Galliera.

Liti sfociate in aggressioni violente anche nel ponente. In via Giuditta Tavani, nella zona del Campasso, a Sampierdarena una ragazza di 18 anni è stata aggredita per strada. E’ accaduto intorno alle 5.30. Sono intervenuti i carabinieri. Anche la giovane donna è stata portata al Villa Scassi in condizioni serie ma non gravi.

La polizia è invece intervenuta a Campi, in via Tagliolini, nell’ambito del soccorso di un uomo di 30 anni avvenuto nei pressi di una nota discoteca spesso al centro di fatti di cronaca.

Intorno alle 4.30 altra aggressione non lontana da un locale notturno, di fronte al Terminal Traghetti, Carabinieri e ambulanze per medicare, sul posto, un’altra persona con traumi dovuti a uno scontro fisico pesante.