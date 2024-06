Massacrati in casa a colpi di roncola, fermato l’ex fidanzato della figlia: scappava nei boschi in Val d’Aveto

Genova. C’è un fermo per la brutale aggressione ai danni di Angelo Imporzani, 62 anni, e Karin Dupres, di 65, massacrati con una roncola nella loro abitazione di frazione Celesia, a San Colombano Certenoli, nella tarda serata di domenica.

I carabinieri, che hanno avviato immediatamente le ricerche istituendo anche posti di blocco, hanno fermato l’ex fidanzato della figlia 25enne della coppia, individuato la notte scorsa in un rifugio nei boschi a circa due ore di cammino da Santo Stefano d’Aveto. Il giovane, Andrea Bandini, 25 anni, ha dunque camminato per oltre 24 ore nel tentativo di guadagnare la fuga, iniziata rubando l’auto dei coniugi aggrediti, ritrovata poi schiantata a poca distanza dalla villetta.

Il ragazzo è stato portato in caserma in attesa di essere ascoltato: è accusato di tentato omicidio. Il movente va ancora accertato, ma dai primi accertamenti sembra che siano da ricondurre alla fine della relazione con la figlia della coppia. Bandini non aveva accettato la decisione della ragazza, che nel frattempo aveva iniziato a frequentare un’altra persona (domenica sera non era a casa proprio perché fuori con il nuovo compagno) e aveva iniziato a perseguitarla con messaggi e chiamate, arrivando a minacciare direttamente gli affetti della ragazza, il cagnolino a cui lei era molto affezionata e anche i genitori. Poi la decisione di agire, che si è concretizzata domenica.

I carabinieri sono riusciti a ricostruire le ore precedenti all’aggressione. Bandini sabato sera sarebbe entrato in una casa non abitata di fronte a quella della coppia e l’avrebbe tenuta d’occhio per almeno 24 ore, decidendo poi di passare all’azione intorno alle 21. Armato di roncola si è arrampicato sulla parete esterna della casa dei due, è arrivato sulla terrazza e ha sorpreso Dupres, che stava chiudendo le imposte per la notte. Ha colpito lei alla testa, poi ha colpito il cane uccidendolo e infine si è accanito su Imporzani, scappando poco dopo.

Per la fuga il giovane ha preso inizialmente la 500 della coppia, con cui è però andato a sbattere poco dopo. L’ha abbandonata e si è allontanato a piedi, camminando per un’intera notte e tutta la giornata successiva tagliando anche attraverso i boschi. A consentire ai carabinieri di individuarlo è stata una segnalazione arrivata lunedi intorno alle 18 circa la presenza del ragazzo in un bar di Santo Stefano D’Aveto, dove in molti lo conoscevano perché ci andava da piccolo con il padre.

Era a dorso nudo perché si era tolto la maglietta sporca di sangue. Ai conoscenti del bar, che lo hanno rifocillato, non sapendo ovviamente cosa fosse accaduto, ha detto che voleva andare in un rifugio che si trova a un paio d’ore di cammino da Santo Stefano.

Il comando provinciale dei carabinieri ha quindi subito fatto partire le ricerche a tappeto raggiungendo il rifugio Astass: dopo avere circondato la struttura, hanno fatto irruzione all’interno bloccando il ragazzo dopo un blando tentativo di resistenza. Bandini è stato sottoposto a interrogatorio in procura, fermato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e traferito nel carcere di Marassi. Il blitz, coordinato dal colonnello Michele Lastella, è stato condotto dal nucleo investigativo, insieme ai carabinieri della compagnia di Chiavari e ai militari della Stazione di Santo Stefano D’Aveto con il supporto dei forestali. Per raggiungere il rifugio i carabinieri hanno percorso i sentieri prima sui fuoristrada e poi a piedi armati di lampade frontali.

Sotto choc l’intera comunità della vallata, con diverse persone che già da venerdì sera sospettavano, alla luce dell’efferatezza dell’aggressione, che non si fosse trattato di un tentativo di rapina finito nel sangue come inizialmente ipotizzato. Angelo Imporzani e Karin Dupres, intanto, rimangono ricoverati nel reparto di rianimazione del pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero più in pericolo di vita. La donna ha subito tre interventi chirurgici e ha subito l’amputazione di un dito.

Il ragazzo, interrogato dalla pm Federica Pagliola, ha subito ammesso i fatti dicendo che non accettava la fine della relazione con la figlia dei coniugi feriti. Ha raccontato dell’appostamento nella casa di fronte e ha detto: “Domenica non so cosa mi sia successo, mi è partito come un embolo che mi ha spinto ad agire”. La Procura ha già disposto una consulenza psichiatrica.