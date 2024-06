Agenzia dei rifiuti, Natale (Pd): “Deve essere chiusa, chiara l’inutilità dell’ente”

Genova. “L’audizione della commissaria dell’agenzia dei rifiuti in commissione regionale Ambiente, ha confermato quanto ormai sosteniamo da tempo: l’Airlir è uno strumento inutile e dalla sua istituzione non ha svolto nessuno dei compiti per i quali è stata istituita”.

Così il consigliere regionale e vicepresidente commissione regionale Ambiente Davide Natale dopo l’audizione di oggi della commissaria dell’agenzia dei rifiuti, Monica Giuliano, in commissione regionale.

“L’unica azione realizzata è stata finanziare una consulenza tecnico scientifica per uno studio di fattibilità per l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Regione – dice Natale – una consulenza sulla quale chiederemo alla Corte dei conti di indagare, perché quando si spendono risorse pubbliche, bisogna spenderle nell’interesse collettivo e in modo appropriato”.

“L’agenzia ha il compito esclusivo di fare gare per la realizzazione e per la predisposizione degli affidamenti per la gestione degli impianti. Per questi scopi e per queste attività può chiedere consulenze, nel caso non avesse al suo interno delle professionalità in grado di svolgere questo compito, non per altre, come invece è stato fatto”, aggiunge il Pd.

“Ci troviamo di fronte, ed oggi è stato confermato, a una struttura che dopo quasi due anni non ha ancora chiaro con quale personale dovrà svolgere le sue attività; se si affiderà al personale di province e città metropolita o attingerà da graduatorie aperte” attacca Natale.

“In commissione, fra l’altro, nessuno è stato in grado di rispondere sulle possibili ricadute che ci saranno a seguito della sentenza del Consiglio di stato che ha cancellato la definizione di impianti minimi dalla pianificazione, limitando il margine di manovra delle regioni nella scelta dei luoghi dove conferire i rifiuti. Nel frattempo la prevista attività di definizione dei piani economici e finanziari della gestione dei rifiuti urbani rimarranno in capo alle province fino al 2025. Ancora una volta ci domandiamo: a cosa serve questa Agenzia? Ad oggi è stata utile solo a garantire un lauto stipendio alla sua commissaria, finora l’unica persona in carica nell’ente, a spese dei cittadini, che non hanno ricevuto nessun beneficio in termini di gestione del ciclo dei rifiuti. L’immobilismo che avvolge il tema e le scelte fatte fino a oggi lo confermano. L’agenzia per come è stata costruita non serve: è stata una scelta che non aiuta né le istituzioni locali né i liguri ad avere risposte. Per questo va chiusa”, conclude.