Mazzette da una società che si occupa di rimozione veicoli: agente di polizia locale denunciato per istigazione alla corruzione

Genova. Un agente del corpo di polizia locale di Genova è stato denunciato con l’accusa di istigazione alla corruzione, e sulla base degli elementi raccolti la procura ha già chiesto il rinvio a giudizio.

Lo rende noto il Comune di Genova in una nota in cui spiega che “l’agente è accusato di aver offerto la propria ‘collaborazione’, dietro corresponsione di denaro, al titolare di una società affidataria in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli sul territorio comunale, così da aumentare il numero delle richieste di interventi di rimozione e, quindi, il fatturato della società”.

La denuncia è partita in seguito a una prima indagine interna del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Genova, e le indagini della procura sono state svolte prevalentemente attraverso intercettazioni telefoniche e registrazioni audio in ambienti chiusi.

In attesa dell’esito del procedimento penale per l’agente è stato disposto il trasferimento di ufficio in un’altra sede ed è stato abilitato esclusivamente a servizi interni. A suo carico è stato anche avviato un procedimento disciplinare.