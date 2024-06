Aeroporto di Genova, bilancio in rosso: il 2023 si chiude con una perdita di 3,5 milioni

Genova. L’Aeroporto di Genova chiude il bilancio del 2023 con una perdita di esercizio di 3,5 milioni di euro. A metterlo nero su bianco è stato oggi il consiglio di amministrazione che ha approvato il documento e ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci per il 28 giugno.

“Nel corso del 2023 – si legge nella nota diffusa dalla società di gestione – sono transitati dall’Aeroporto di Genova 1,27 milioni di passeggeri, in aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente. Il fatturato è stato pari a 28,8 milioni di euro, in aumento del 5,1% rispetto al 2022″.

Dunque non mancano i segnali positivi, anche se i conti per ora sono in rosso, a differenza del 2022 che si era chiuso con un sostanziale pareggio. “L’aeroporto non chiuderà con perdite”, aveva assicurato a maggio il presidente Alfonso Lavarello, notando che “ci sono tante piccole cose” che vanno nella giusta direzione, “se uno ha umiltà e buona volontà e un po’ di riconoscenza”.

Cruciale sarà dunque l’assemblea dei soci che sarà chiamata a votare l’aumento di capitale necessario per far fronte alle perdite degli ultimi anni, come sancisce anche il piano economico-finanziario per il quinquennio 2024-2029 elaborato con la consulenza dell’advisor PwC e approvato dal Cda.

I dati relativi all’anno scorso mostrano un “notevole miglioramento” rispetto al 2022, con un margine positivo di circa 200 mila euro, in contrapposizione al margine negativo di 743 mila euro registrato nell’anno precedente. Sul 2023 hanno gravato negativamente alcune voci di costo straordinarie, dovute principalmente al venir meno delle misure legislative di contenimento degli effetti Covid. Inoltre, è stato sottoscritto un contratto di espansione che ha comportato un aumento di 1,7 milioni di euro per il costo del personale “ma che avrà effetti positivi negli anni a venire grazie ai prepensionamenti concordati”.

La svolta attesa dal Cristoforo Colombo è però la privatizzazione, percorso iniziato con le manifestazioni di interesse inviate da cinque soggetti privati che, nonostante l’intenzione di mantenere il controllo in mano pubblica, avranno voce in capitolo sulla gestione operativa e maggiori quote di capitale.