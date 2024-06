Accoltellamento in casa, due feriti in codice rosso a San Colombano

San Colombano Certenoli. Accoltellamento in casa ieri sera dopo le 22 in località Celesia, in via Gotelli, a San Colombano Certenoli, nel Tigullio.

Due i feriti gravi: un uomo del 1962 e una donna del 1959, che sono state portate in codice rosso all’ospedale di Lavagna.

Non è chiaro cosa sia successo nell’appartamento, stanno indagando i carabinieri.

Sul posto i soccorritori con due automediche del 118, la Croce Verde di Carasco e la Croce Rossa di Cogorno.

Per soccorrere i feriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco perché la scala a chiocciola in casa era troppo stretta per consentire ai soccorritori di portarli fuori dall’appartamento.

Articolo in aggiornamento