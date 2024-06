Abuso di alcol, la Liguria lancia la campagna “Addicted to life” coi gestori delle discoteche

Genova. Regione Liguria, insieme al sindacato dei locali da ballo Silb-Fipe, lancia la campagna di comunicazione Addicted to life – Non te la bere e annunacia un nuovo progetto sulla prevenzione dell’abuso di alcol.

La campagna di comunicazione Addicted to life ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al fine di evitare i comportamenti a rischio legati al consumo di alcol, in particolare il cosiddetto binge drinking, cioè l’abbuffata alcolica: la tendenza a bere una grande quantità di alcol concentrata in poco tempo.

La campagna di prevenzione, ideata dalla Regione Emilia-Romagna con il patrocinio della Conferenza delle Regioni, è stata estesa a tutto il territorio nazionale ed è stata inserita tra le attività di comunicazione del Piano Regionale della Prevenzione.

Al centro della campagna un video che descrive positivamente le passioni e gli stili di vita dei giovani (ad esempio musica, viaggi e sport) giocando sul doppio significato della parola addiction, che in inglese vuole dire sia dipendenza che passione. Alla campagna aderisce e partecipa il Silb, sindacato che riunisce le imprese che operano nel settore dell’intrattenimento da ballo e di spettacolo e conta oggi sull’adesione di circa il 90% delle discoteche e delle sale da ballo italiane censite dalle Camere di Commercio (in Liguria sono circa 120).

“Dopo il progetto ideato dall’Emilia Romagna – spiega Sonia Salvini, referente di Alisa per le dipendenze – sarà la Liguria a promuovere un’iniziativa rivolta al personale e agli esercenti delle sale da ballo. L’obiettivo è quello di sviluppare uno strumento di formazione rivolto agli esercenti e al personale delle sale da ballo al fine di costruire una rete di persone che collaborano al divertimento sicuro. La ricaduta sarà sulle persone che frequentano le sale da ballo, in particolare i giovani e i minorenni”.

“La presenza e il coinvolgimento del sindacato dei locali da ballo – spiega Mattia Nicotera, presidente Silb-Fipe Genova – è di grande importanza in questo tipo di iniziative di sensibilizzazione. Per questo siamo diventati promotori di progetti ritenuti importanti per la loro valenza culturale e sociale, grazie ai quali è stato avviato un rapporto di collaborazione sempre più forte con Istituzioni quali il Ministero dell’Interno, il Ministero della Salute, la Polizia Stradale e molte Regioni, Province e Comuni italiani sensibili a questi temi. Diversi i Protocolli siglati per intervenire su criticità quali l’emergenza droga, i rischi sulle strade, la sicurezza fuori e dentro i locali. Proprio perché consapevole del contributo importante che può apportare, Silb fa parte della Consulta nazionale sulla Sicurezza Stradale presso il Cnel e aderisce all’Alcohol Forum, l’Organismo costituito in ambito comunitario che si propone di individuare le buone pratiche relative all’assunzione di bevande alcoliche”.