A Santa Margherita e Sestri Levante nuove campane per la raccolta del vetro

Tigullio. Nuove campane del vetro nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Sestri Levante: questa l’ultima iniziativa realizzata da Aprica, in sinergia con le Amministrazioni Comunali, per potenziare la raccolta differenziata e migliorare sempre di più il decoro urbano.

A Santa Margherita Ligure sono state installate 20 nuove campane e ne sono state rigenerate 14 di quelle esistenti, portando il totale a 64 campane distribuite su tutto il territorio; sono invece state rimosse quelle dedicate al conferimento dei metalli, che vanno ora conferiti insieme agli imballaggi di plastica.

A Sestri Levante, invece, la Società del Gruppo A2A ha posizionato 33 nuove campane e ne ha riqualificate 22 di quelle già presenti, portando il totale a 108 – di cui 97 in città e 11 nelle frazioni limitrofe.

Oltre alle nuove campane e alla rigenerazione di quelle più ammalorate, sono stati applicati i nuovi adesivi con le indicazioni per le corrette modalità di conferimento, in aggiunta a quelli per garantire la conformità al codice della strada.

Durante il periodo estivo, infine, verranno potenziate le frequenze di svuotamento per garantire un servizio efficiente e in linea con le esigenze della comunità locale e dei turisti. Per qualsiasi necessità e informazione, Aprica mette a disposizione della cittadinanza diversi canali di contatto, attraverso il sito web, l’app PULIamo, la propria pagina Facebook e il Numero Verde 800 437678.