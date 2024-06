A ottobre torna la Genova Tattoo Convention, svelate le date e aperte le iscrizioni

Genova. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 allo Stadium adiacente al Centro Commerciale Fiumara torna Genova Tattoo Convention, evento per gli amanti del body art che offre l’opportunità di entrare in contatto con professionisti dell’inchiostro su pelle provenienti da tutta Europa. Lo scorso anno sono stati ben 170 i professionisti che hanno preso parte all’evento.

Una convention che mette al centro la tecnica e la cultura dei tatuaggi, in cui è possibile sia tatuarsi, sia osservare gli artisti all’opera in tempo reale che si sfidano in numerose gare con il fine di conquistare il titolo di miglior tatuatore in diverse categorie artistiche.

“Abbiamo appena aperto le selezioni per i tatuatori – racconta Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, direttore artistico della manifestazione – che daranno vita alla diciassettesima edizione di Genova Tattoo Convention. Sono proprio loro il centro dell’evento: artisti dell’inchiostro su pelle provenienti da Italia e altri paesi europei, che si mettono alla prova e portano a Genova nuove emozioni e colori”.

Le selezioni sono aperte sia per i tatuatori, sia per i rivenditori che desiderano prenotare uno stand. Iscrizioni su genovatattooconvention.it/richiesta-stand-2/