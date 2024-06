50 anni del Circolo Pescatori Rapallesi, sabato l’evento con Il Meteorologo Ignorante

Rapallo. Iniziano domani, sabato 15 giugno, i festeggiamenti del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che in questo 2024 compie 50 anni. Nell’ambito di una continua condivisione della propria realtà con il territorio ecco un incontro aperto a tutti, dedicato sicuramente a chi va per mare, ma a tutti.

Appuntamento in Calata Durand Le Penne 12 alle 20,45, sotto i gazebo allestiti proprio dal Circolo nei pressi del pontile, arriverà Gianfranco Saffioti, per tutti Il meteorologo ignorante con una serata dedicata a “Cielo, vento e mare, osservare e comprendere madre natura”.

«Meteorologo per passione, ignorante per definizione» così si definisce scherzosamente Saffioti che è seguitissimo non solo per le sue previsioni, ma anche per il suo modo di raccontare i fenomeni in maniera facile e diretta.

«Raggiungiamo i cinquant’anni, ma siamo sempre giovani, soprattutto non ci mancano le idee – sorride il presidente del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi Riccardo Repetto -. Portiamo avanti le tradizioni dei nostri padri e nonni e cerchiamo di farlo anche in chiave moderna. Chi va per mare ha sempre imparato, anche da solo, ad imparare ad interpretare il meteo. Oggi ci sono metodi più scientifici, anche la tecnologia aiuta. Ma crediamo che sia sempre affascinante imparare i segreti del meteo, per noi che ci muoviamo in mare e dobbiamo essere in grado di prevenire eventuali peggioramenti del tempo, ma anche per tutti. Del resto lo stesso Saffioti punta molto anche sui concetti di autoprotezione in caso di fenomeni meteorologici intensi. Sarà una serata interessante, divertente e istruttiva».