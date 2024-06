3° ‘Torneo Benedetto Piras’: la Rappresentativa Regionale Ligure Under 17 esce sconfitta (4-2) dalla gara con il Piemonte  

Perdasdefogu. La Rappresentativa Regionale Ligure Under 17 esce sconfitta (4-2) dalla gara con il Piemonte, valevole per il ‘3° Torneo Benedetto Piras’, in corso di svolgimento in Sardegna.

Le reti di Nervino e Ferrero non sono bastate per uscire imbattuti dal match della seconda giornata della manifestazione calcistica giovanile- Gli Under 17 tornano in campo mercedi 19, ore 17.00, affrontando, sul campo di Settimo San Pietro, la Calabria.

La formazione scesa in campo:Zunino, Alfano, Castiglia, Gjordumi, Lucagrossi, Malagrida, Nardini, Oliveri, Pagliari, Rebolini, Ricci

A disposizione: Bubeqi, Anzalone, Cappellari, Celella, Di Lucia, Ferrero, Nervino, Vernetti, Vigo