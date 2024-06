3° Torneo Benedetto Piras: la Rappresentativa Regionale Ligure Under 16 impatta (2-2) la gara con la Calabria 

Settimo San Pietro. La Rappresentativa Regionale Ligure Under 17 impatta (2-2) la gara con la Calbria, valevole per il 3° Torneo Benedetto Piras, in corso di svolgimento in Sardegna.

Le reti realizzate da Anzalone e Celella non sono servite per venire a capo della selezione calabrese, nel match della terza ed ultima giornata giornata della manifestazione. Gli Under 16 tornano a casa dopo aver pareggiato con Sardegna e Calabria e perso con il Piemonte.

La rosa che ha partecipato la Torneo:

Bubeqi, Zunino, Alfano, Anzalone, Cappellari, Castiglia, Celella, Di Lucia, Ferrero, Gjordumi, Lucagrossi, Malagrida, Nardini, Nervino, Oliveri, Pagliari, Rebolini, Ricci, Vernetti, Vigo

Dirigente Accompagnatore: Franco Giovinazzo

Tecnico: Mattia Ricciardi

Collaboratore tecnico: Gianluigi Rusca

Medico: Roberto Lucagrossi

Massaggiatore, Fisioterapista: Piero Romeo