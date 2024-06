Genova. Dopo le celebrazioni degli 80 anni dal celebre D-Day, il giorno in cui gli Alleati sbarcarono in Normandia iniziando così l’offensiva finale che avrebbe contribuito al crollo del nazifascimo, anche Genova si appresta a ricordare una data altrettanto densa di significati e dolore: il 16 giugno del 1944, infatti, le truppe naziste, aiutate dai fascisti repubblichini, entrarono nelle fabbriche genovesi per rastrellare e inviare nei campi di concentramento in Germani 1500 operai, come rappresaglia a seguito degli scioperi che si era susseguiti nei giorni precedenti.

Per questo motivo, oggi, ottanta anni dopo, la memoria di quei fatti va preservata. Per fare ciò il Centro Studi Sotteranei ha allestito una mostra all’interno della “Cittadella di Campi” il bunker risalente alla seconda guerra mondiale realizzata sotto la collina di Coronata per dare rifugio agli operai in caso di bombardamento, che sarà visitabile sabato 15 giugno, durante le visite guidate all’interno della struttura.

“La storia della deportazione del 16 giugno 1944 è una storia profondamente legata all’identità operaia della città di Genova, al suo percorso di resistenza durante la guerra e l’occupazione – commenta Gabrio Taccani del Centro Studi Sotterranei di Genova – Ci racconta di persone e di fatti non così lontane nel tempo. Camminando oggi per il quartiere di Campi permangono poche tracce di questo passato. La grande pressa nel piazzale, binari che affiorano qua e là dall’asfalto, il gasometro, le targhe commemorative e quelle con i nomi delle vie sparse per la città, l’enorme rifugio antiaereo a forma pentagonale, conservatosi sotto la collina di Coronata, che ospitava gli operai della S.I.A.C. durante i bombardamenti. Storie e segni di eventi, a volte terribili, che ci rimandano ad apprezzare il valore della pace e del ripudio della guerra. Eppure, ad appena ottant’anni di distanza, il tempo di una lunga vita, in Europa si riaffaccia l’incubo del ripetersi della storia. È importante che la memoria non sbiadisca, è importante comprendere e raccontare il passato della nostra città. Per questo, all’ottantesimo anniversario, il Centro Studi Sotterranei e l’associazione “16 giugno 1944” organizzano una mostra sui tragici fatti della deportazione operaia in concomitanza con visite guidate al grande rifugio antiaereo S.I.A.C. di Campi”.

Un appuntamento importante con la storia della nostra città e non solo: “I luoghi della città, le sue pietre, le strade gli edifici, le sue gallerie oscure ci parlano – continua Taccani – Ci raccontano storie lontane o più vicine nel tempo. Storie di uomini e di donne, storie di vita e di guerra come quelle degli operai delle acciaierie S.I.A.C. a Campi che si rifugiavano nelle gallerie scavate sotto la collina di Coronata per scampare ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Uomini e ragazzi che assieme agli operai di altre fabbriche genovesi il 16 giugno del 1944 furono rastrellati dalle forze nazifasciste e deportati a Mauthausen come forza lavoro coatta al servizio della Germania. Fu una rappresaglia in risposta ad un grande sciopero”.

guarda tutte le foto 20



La mostra dentro il bunker di Campi per gli 80 anni dai rastrellamenti degli operai

Doveroso quindi, ripercorrere quei tragici giorni: “Corre l’anno 1944, l’occupazione nazi-fascista attanaglia una Genova martoriata dai bombardamenti. La popolazione fatica a trovare il cibo sufficiente, le formazioni resistenti combattono in montagna e in città e il nemico attua numerose rappresaglie. La Seconda Guerra Mondiale infuria in tutta Europa. I Nazisti fuggono da Stalingrado, gli Alleati avanzano dal sud Italia e si prospetta l’apertura di un nuovo fronte alleato con uno sbarco in Francia. Gli abitanti di Genova intuiscono che i tedeschi cedono terreno verso la sconfitta, ma soffrono. Il 1944 è un anno terribile per Genova. Cinquantuno incursioni aere soltanto quell’anno. Si muore in venti, in trenta, in cinquanta ad ogni bombardamento. Schiacciati dalle macerie delle case, dilaniati in fabbrica mentre si lavora, mentre si cerca di raggiungere un ricovero sicuro. La vita durante quest’anno non è affatto facile. C’è fame, c’è paura, c’è incertezza, la popolazione resiste all’occupazione e alle dure condizioni di vita. In questo contesto prendono vita gli scioperi”.

Il prologo dei fatti è legato alle lotte operaie, che seguendo i fatti bellici avevano iniziato ad intensificarsi: “È il primo giugno del 1944. Genova è uno dei principali poli industriali del Paese. Ci sono le fabbriche San Giorgio, l’industria Piaggio, i cantieri navali a Sestri Ponente, le fonderie Ansaldo, le acciaierie S.I.A.C. a Campi, il porto e le reti ferroviarie. Chi lavora vuole più sicurezza, razioni alimentari più consistenti e condizioni di lavoro migliori. Inizia tutto a Sestri, ai cantieri navali. Si sciopera ma per reprimere la protesta vengono inviate squadre di polizia fascista e militari della Wermacht. I lavoratori si oppongono, ci sono duri scontri e un operaio viene ucciso. La lotta allora dilaga in pochi giorni nel Ponente, a Sampierdarena e in Val Polcevera. Dodicimila operai entrano in sciopero incoraggiati dalla notizia della liberazione di Roma e dello sbarco di Normandia. È una lotta di popolo, sostenuta ma non organizzata dai vertici della Resistenza che invitano a risparmiare le forze per l’avvicinarsi della battaglia per la Liberazione. È un duro colpo per l’amministrazione nazifascista, spaventano le dimensioni della protesta e sotto la guida del prefetto Basile si prepara una punizione esemplare. Già da tempo i Nazisti hanno messo gli occhi sulle macchine delle strutture produttive e sulla forza lavoro della città e la rappresaglia diventa l’occasione perfetta per questa appropriazione umana. Il 16 giugno 1944 è un caldo venerdì che preannuncia l’estate”.

“Gli operai sono vestiti leggeri, molti sono in pausa pranzo quando nel primo pomeriggio le forze nazifasciste con un’operazioni fulminea circondano le principali fabbriche genovesi – racconta Taccani – I soldati rastrellano gli operai uno ad uno. C’è chi fugge, chi cerca di farlo, chi a Sestri si butta a mare, chi a Campi si nasconde nel bosco della collina ma la maggior parte è presa alla sprovvista. Si spara e si pesta e in poche ore i lavoratori vengono radunati nei cortili e nelle sale delle fabbriche. Parte una selezione. Chi è giovane e in forze viene scelto ma si può essere scelti anche in base ai capricci degli ufficiali nazisti; basta una cravatta rossa o uno sguardo alzato di troppo. I selezionati, circa millecinquecento uomini e ragazzi (alcuni soltanto apprendisti sedicenni) sono radunati e violentemente costretti a salire sui carri bestiame di un treno, così come si trovano, magari in zoccoli e canottiera, senza poter avvertire le loro famiglie, senza poter portare nulla con sé. Il prefetto Basile in un comunicato esulta per la riuscita dell’operazione e ammonisce i ribelli. Stipati sui vagoni in corsa senza né bagno né cibo né acqua gli operai vanno verso una sorte di cui non sanno nulla. Qualcuno fugge riuscendo a divellere le assi del pavimento del treno in corsa ma vedette armate sui tetti dei vagoni sparano a chi tenta la fuga. Il viaggio dura tre giorni, al Brennero nevica e il gelo si insinua nelle ossa dei prigionieri troppo poco vestiti. Mauthausen è la destinazione finale. Qui i prigionieri scendono e dopo giorni o settimane di permanenza vengono smistati verso le località germaniche o austriache dove andranno a lavorare, di fatto, come schiavi. Chi rimane più a lungo al campo di concentramento vede i treni carichi di ebrei arrivare e le ciminiere dei forni crematori inalzare le loro colonne di fumo. Lo sterminio procede a pieno ritmo. Qualcuno dei lavoratori viene anche impiegato per il trasporto dei cadaveri degli ebrei, uomini, donne, bambini, ai forni crematori. A seconda della professione, gli uomini rapiti da Genova sono indirizzati nelle varie strutture produttive. Si mischiano ad altri coscritti provenienti da ogni dove. Lavoro coatto, turni fino a tredici ore al giorno, cibo e riposo insufficienti. Un progetto nazista che colpirà tutta Europa portando sul suolo tedesco più di ottocentomila lavoratori strappati alle loro case da tutti i territori occupati”.

Un passato che oggi sembra sempre meno lontano e che l’evento del Centro Studi Sotterranei ci permette di rivivere, traendo importanti lezioni e ammonimento. Il tutto avverrà sabato 15 giugno a Campi, presso il patio di Villa Imperiale Casanova; la mostra sarà gratuita e allestita dalle ore 10 alle 17:30; per le visite guidate invece è necessaria prenotazione telefonica al numero 368289211 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14:00 alle 19:00).