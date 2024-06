Venerdì in piazza della Vittoria il 105 Summer Festival, ci sono anche Angelina Mango e Fedez

Genova. Il genovese Alfa, Angelina Mango, Coma_Cose, Fedez, Negramaro e tanti altri. Questi sono solo alcuni dei nomi che saliranno sul parlo del 105 Summer Festival 2024, il concerto organizzato in collaborazione con Regione Liguria e il Comune di Genova che si terrà in piazza della Vittoria venerdì 28 giugno, a partire dalle 20.30 (inizio animazione alle 19.30), a ingresso gratuito e condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

“Un concerto dedicato ai liguri e ai genovesi, per un’estate fitta di eventi in tutta la Liguria – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Oltre a questo, ci saranno le 4 Silent disco ad animare le serate di Arma di Taggia, Albissola Marina, Chiavari e Porto Venere, e tanti altri appuntamenti da Ponente a Levante, capaci di attrarre visitatori e turisti e potenziare un’offerta che, grazie a mare, spiagge, al record di Bandiere blu, alla ricchissima enogastronomia e alle proposte culturali, non potrà che risultare vincente”.

Il 105 Summer Festival 2024 sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento nella splendida cornice di piazza della Vittoria – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Sarà una grande festa per Genova, sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana che sapranno conquistare il pubblico di tutte le età. Invito tutti i genovesi a partecipare gratuitamente a questa grande serata che segna l’inizio di un’estate ricca di eventi per la nostra città”.

“Pochi giorni dopo gli eventi di San Giovanni Battista e Genova Rap in piazza, per la nostra città un’altra grandissima festa con l’esibizione, in piazza della Vittoria, di alcune delle più importanti star della musica italiana di oggi, dall’ultima vincitrice di Sanremo Angelina Mango ai Negramaro, passando per Alfa, Coma_Cose e Fedez – spiega la consigliera delegata ai Grandi Eventi del Comune di Genova Federica Cavalleri – Il 105 Summer Festival sarà una serata indimenticabile, uno spettacolo straordinario in una Genova sempre più protagonista a livello nazionale grazie a concerti capaci di attirare in piazza decine di migliaia di persone. Sono sicura che, anche questa volta, avremo un altro incredibile successo di pubblico”.

“Anche quest’anno, dopo il successo del 2023, il 105 Summer Festival farà tappa a Genova per una serata che si preannuncia essere davvero imperdibile e sono sicura che anche in questa occasione la nostra città risponderà con una grandissima partecipazione di pubblico – aggiunge l’assessore al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Il 2024 è un anno speciale per Genova al centro della scena nazionale ed internazionale non solo con i grandi appuntamenti sportivi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, ma anche con importanti eventi culturali e musicali”.

105 Summer Festival 2024, dove vederlo

Il concerto sarà preceduto da un dj set e trasmesso in diretta dal vivo su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105.

105 Summer Festival 2024, l’elenco completo degli artisti

Questo l’elenco completo degli artisti che parteciperanno al 105 Summer Festival 2024 a Genova: Alfa, Angelina Mango, Berna, Bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Enula, Ermal Meta, Fedez, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Kaput, Michele Bravi, Mondomarcio, Negramaro, Rhove, Rosa Chemical, Santi Francesi, Sina, The Ramona Flowers, Wax.