105 Summer Festival, metropolitana fino all’1.30 e bus potenziati. Dalle 17 chiusa via Cadorna

Genova. Venerdì 28 giugno, in occasione del 105 Summer Festival, Amt ha previsto il potenziamento serale delle principali linee direttrici e il prolungamento del servizio della metropolitana fino all’una e mezza di notte, per agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici.

Al termine della manifestazione verranno organizzati bus in partenza da piazza Verdi per le 4 direttrici principali e le principali linee collinari. Le partenze saranno gestite direttamente dal personale Amt presente sul posto, mentre la metropolitana effettuerà le seguenti corse aggiuntive.

Partenze metro da Brin

23.53 – 00.06 – 00.20 – 00.33 – 00.46 – 01.00 – 01.10

Partenze metro da Brignole

00.13 – 00.26 – 00.40 – 00.52 – 01.06 – 01.20 – 01.30

Inoltre, a causa dell’interdizione al transito veicolare di via Cadorna dalle ore 17.00 e fino a cessate esigenze, le linee 20, 39, 40, 43, 44, 47, 49, 85, 640, 641, 649, 680, 685, 686, 687, Volabus e le linee provinciali 715, 725, 727, 774 e 775 modificano il percorso come di seguito indicato.

• Linee 20 e 44

Direzione Levante: i bus giunti in via XX Settembre, proseguono per via Fiume, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, dove riprendono regolare percorso. Direzione Ponente: i bus giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, piazza Verdi, via Fiume, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

• Linee 39, 40 e 640

Direzione Levante: percorso regolare. Direzione Ponente: i bus in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per viale Thaon di Revel, via Fiume, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

• Linea 43

Direzione Levante: regolare percorso. Direzione Ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove riprendono regolare percorso.

• Linea 47

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per piazza delle Americhe, Via Canevari dove riprendono regolare percorso. Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi, dove riprendono regolare percorso.

• Linee 49, 85, 641, 649 e 680

Direzione monte: percorso regolare.

Direzione mare: i bus giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi, dove riprendono regolare percorso.

• Linee 685, 686 e 687

Direzione Levante: percorso regolare. Direzione Ponente: i bus giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, piazza Verdi, via Fiume, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

• Volabus

Direzione Brignole: i bus transitano per piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi. Direzione Aeroporto: percorso regolare.

• Linee 715 e 725

Direzione Prato: i bus, in partenza da viale Duca D’Aosta, proseguono per viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, Questura, viale Brigate Partigiane, viale Brigate Bisagno, piazza delle Americhe dove riprendono regolare percorso. Direzione centro: percorso regolare.

• Linee 727,724 e 775

Effettuano capolinea provvisorio in viale Thaon di Revel.