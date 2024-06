Genova. Grande successo e partecipazione per la tappa genovese 2024 del 105 Summer Festival.

Più di 40.000 persone si sono radunate venerdì sera in piazza della Vittoria per il maxi concerto gratuito organizzato da Radio 105 e condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, che ha portato sul palco, tra gli altri, il genovese Alfa, Angelina Mango, Coma_Cose, Fedez e i Negramaro.

“Grazie a tutti voi che avete partecipato e reso questo evento indimenticabile. Un grande successo dell’estate genovese”, è stato il commento del sindaco di Genova, Marco Bucci.

La scaletta dell’evento 105 Summer Festival ha visto esibirsi anche il rapper Emis Killa, Berna, Bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Clara, Cristiano Malgioglio, Enula, Ermal Meta, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Kaput, Michele Bravi, Mondomarcio, Rhove, Rosa Chemical, Santi Francesi, Sina, The Ramona Flowers e Wax

Il concerto è stato organizzato con la collaborazione di Regione Liguria e Comune di Genova ed è iniziato alle 19.30 con un dj set, entrando nel vivo intorno alle 21.

Migliaia di ragazzi hanno approfittato dell’occasione, tornando ad affollare in piazza della Vittoria dopo avere già partecipato, qualche giorno prima, a un altro concerto particolarmente apprezzato: Genova Rap in piazza, che ha portato sul palco i grandi nomi del rap e della trap ligure e nazionale.

“Un concerto dedicato ai liguri e ai genovesi, per un’estate fitta di eventi in tutta la Liguria – aveva detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Oltre a questo, le quattro Silent disco ad animare le serate di Arma di Taggia, Albissola Marina, Chiavari e Porto Venere, e tanti altri appuntamenti da Ponente a Levante, capaci di attrarre visitatori e turisti e potenziare un’offerta che, grazie a mare, spiagge, al record di Bandiere blu, alla ricchissima enogastronomia e alle proposte culturali, non potrà che risultare vincente”.