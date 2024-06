Genova. Tutto pronto per il 105 Summer Festival. Chi suona sul palco in piazza della Vittoria a Genova, venerdì 28 luglio, è il meglio della musica pop e non solo in Italia.

La scaletta del concerto prevede anche il rapper Emis Killa.

La partecipazione di Emis Killa è una delle novità dell’ultima ora parlando del 105 Summer Festival 2024, il concerto organizzato in collaborazione con la Regione Liguria e il Comune di Genova e che sarà a ingresso gratuito.

105 Summer Festival, chi suona e a che ora

Sul palco del 105 Summer Festival chi suona nella serata saranno – in ordine alfabetico – Alfa, Angelina Mango, Berna, Bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Enula, Emis Killa, Ermal Meta, Fedez, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Kaput, Michele Bravi, Mondomarcio, Negramaro, Rhove, Rosa Chemical, Santi Francesi, Sina, The Ramona Flowers, Wax.

Si parte alle 20.30. con inizio animazione alle 19.30 con dj set. Il concerto, condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, sarà trasmesso in diretta dal vivo su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105.

105 Summer Festival, servizi pubblici potenziati

Venerdì 28 giugno, in occasione del 105 Summer Festival, Amt Genova ha previsto il potenziamento serale delle principali linee direttrici e il prolungamento del servizio della metropolitana fino all’una e mezza di notte, per agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici.

Concerto gratuito, seconda edizione

“Un grande concerto, che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano, capaci di attrarre un grande pubblico e di soddisfare le preferenze di tutti, dai più giovani fino agli adulti – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – L’estate 2024, come ormai da tradizione, sarà fitta di eventi in tutta la Liguria, con tanti altri appuntamenti da Ponente a Levante: siamo certi che la ricchissima offerta turistica, culturale ed enogastronomica della nostra regione, assieme a un mare splendido, record di Bandiere blu, e a un bellissimo entroterra a portata di mano, attrarrà sempre più visitatori”.

“Un appuntamento che torna a Genova dopo il grande successo della scorsa edizione che, sempre in piazza della Vittoria, ha visto la partecipazione di circa 40mila persone – commenta Augusto Sartori, assessore al Turismo e ai grandi eventi della Regione Liguria – di certo anche quest’anno sarà un evento memorabile, grazie ai tanti artisti che si esibiranno sul palco: anche grazie al 105 Summer Festival la Liguria si conferma terra capace di ospitare eventi musicali, artistici e culturali molto diversi tra loro”.