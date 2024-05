A 14 anni forzano la porta di un appartamento per rubare: la proprietaria li insegue e li blocca

Genova. Svegliata nel cuore della notte da rumori di scasso provenienti dalla porta del suo appartamento di Voltri. Ad armeggiare due ragazzi di appena 14 anni, che sono stati intercettati dai carabinieri e denunciati.

A chiamare il 112 è stata una genovese di 23 anni, che quando si è accorta che qualcuno stava cercando di entrare in casa non si è fatta prendere dal panico: ha chiamato il numero di emergenza mettendo in fuga i ladri, poi li ha inseguiti in strada, dove è stata raggiunta dai militari che hanno bloccato definitivamente la fuga dei due quattordicenni.

I due baby ladri, di origini croate, sono stati trovati in possesso di quattro cacciaviti di grosse dimensioni e due sottili lastre di materiale plastico occultati all’interno di uno zainetto.