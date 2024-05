Violenza sessuale di gruppo su una 25enne: trasferiti in carcere i due aggressori

Genova. Sono stati trasferiti in carcere i due cittadini sudamericani di 30 e 47 anni accusati di avere stuprato una ragazza di 25 anni nel settembre del 2023 causandole lesioni permanenti.

Si tratta di un aggravamento della misura di custodia cautelare in precedenza disposta, ovvero i domiciliari. Ad aprile infatti i giudici del Riesame avevano accolto il ricorso del pm Federico Panichi contro la decisione della giudice Silvia Carpanini, che aveva appunto disposto per i due i domiciliari. Per il Riesame è invece il carcere la misura più opportuna, tenuto conto della gravità dell’episodio e del concreto rischio che potessero commettere altre violenze.

I fatti risalgono, come detto, a settembre: la ragazza aveva trascorso la serata in un locale di Sampierdarena, dove aveva incontrato i due aggressori. La ragazza aveva riferito agli inquirenti di avere bevuto qualcosa con loro e di avere chiacchierato, dopodiché i ricordi si erano fatti confusi: il primo nitido è stato il risveglio in un appartamento di Sampierdarena, lo choc e il malessere. Quattro giorni dopo, in preda a dolori molto forti, aveva deciso di presentarsi all’ospedale Galliera per sottoporsi a visite ed esami, e qui era scattato il protocollo previsto in caso di sospetta violenza sessuale, iter che prevede anche analisi specifiche per individuare la presenza nell’organismo della cosiddetta droga dello stupro.

I carabinieri avevano avviato le indagini e trovato le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza in cui si vedeva uno dei due uomini entrare e uscire dall’appartamento. I due erano stati identificati e in un primo momento solo denunciati, ma la vittima, assistita dall’avvocato Elisabetta Gaibisso, era stata sottoposta ad accertamenti medici che avevano confermato le lesioni permanenti derivanti dalla violenza. A questo si erano aggiunte le minacce che uno dei due aggressori le aveva rivolto presentandosi sul suo posto di lavoro per convincerla a ritirare la querela.

Il pubblico ministero, una volta ottenuti i risultati medici e i riscontri sull’identità dei due, aveva quindi chiesto l’arresto: “I due hanno agito con istinti brutali – scrive il gip – compiendo atti di inaudita violenza sulla vittima. E potrebbero commettere nuovi comportamenti violenti e incontrollabili. Nonostante la gravità della condotta possono stare ai domiciliari”. Per i giudici del Riesame, invece, il carcere era la misura cautelare più adeguata, e nei giorni scorsi i carabinieri hanno dato esecuzione a quanto disposto.