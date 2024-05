Studentessa violentata in crociera: uno degli aggressori quella sera tentò di abusare anche di un’altra ragazza

Genova. Aveva già provato quella stessa sera ad abusare di un’altra ragazza uno dei giovani francesi che la notte tra venerdì e sabato scorso avrebbe violentato un 19enne studentessa di Roma a bordo della nave Msc Seaside in viaggio nella tratta tra Nizza e Genova. Il dettaglio emerge nell’ordinanza di custodia cautelare in cui la gip Elisa Camposaragna ha disposto il carcere per due dei tre 19enni autori della presunta violenza sessuale di gruppo.

Si tratta di un’altra studentessa in crociera con la sua classe proveniente da Messina. Anche lei sarebbe stata attirata in cabina dove uno degli arrestati aveva cercato di baciarla contro la sua volontà. Era fortunatamente riuscita ad allontanarsi e aveva subito avvertito un professore affermando che “alcuni francesi avevano cercato di molestarla sessualmente”. La studentessa romana, invece, secondo quanto emerso dalle indagini svolte dalla Polmare di Genova che hanno raccolto la sua testimonianza e quella degli amici, è riuscita a scappare solo a violenza consumata.

I tre, provenienti dalla regione dell’Haute France, si erano imbarcati a Marsiglia una settimana fa a bordo della nave Seaside di Msc dove erano presenti diverse scolaresche e, come emerge nitidamente dalle carte dell’inchiesta, avrebbero offerto da bere a diverse ragazze presenti sulla nave. Sul punto le numerose testimonianze raccolte dalla polizia di frontiera sono concordi nel raccontare che i giovani francesi (la comitiva era composta da 5 ragazzi, oltre agli arrestati ci sono un minorenne denunciato a piede libero e un altro ragazzo completamente estraneo ai fatti) avevano nel corso della serata “offerto drink” a diverse ragazze tra cui la 19enne liceale romana.

Nell’interrogatorio di garanzia che si è svolto martedì nel carcere di Marassi (i tre erano detenuti nella casa circondariale di Pontedecimo, nella sezione dedicata ai sex offender) hanno risposto alle domande della giudice respingendo le accuse e dicendo in sostanza che il rapporto sarebbe stato consensuale.

Ma per la gip Camposararagna invece la vittima, ascoltata dai poliziotti all’ospedale San Martino dove era stata ricoverata per gli accertamenti medici che hanno confermato gli abusi, ha formulato “accuse coerenti e ben articolate”, così come lo sono – scrive il magistrato – i racconti degli amici e dei compagni di classe che l’hanno soccorsa in stato di choc. Alcuni di loro, dopo aver saputo quello che è successo sono andati a bussare alla porta della cabina dove è avvenuta la violenza e sono stati aggrediti: in particolare un’amica della vittima è stata aggredita dai due arrestati. Uno, secondo quanto emerso dalle testimonianza l’ha presa per il collo mentre l’altro l’avrebbe spintonata via dalla cabina fino a farla sbattere contro il corrimano.

Per la giudice i due che hanno partecipato direttamente alla violenza (il primo che aveva convinto la 19enne a seguirlo in cabina e quello che ha abusato di lei dopo essere entrato a sua volta nella stanza hanno agito con “modalità spregiudicate… dopo essersi dimostrati amichevoli con la ragazza e averle offerto vari drink – scrive la gip Camposaragna – ne ottenevano la fiducia attirandola nella cabina” e “hanno agito con spregiudicatezza dimostrandosi incapaci di dominare le proprie pulsioni sessuali”

Per questo devono secondo la gip restare in carcere mentre per il terzo, che si sarebbe limitato a osservare la scena in silenzio, sono stati disposti gli arresti domiciliari ma non può lasciare l’Italia né la città: per questo dovrà il periodo di custodia cautelare in un’abitazione affittata ad hoc in città.