Violenza di genere, al Galliera un’app e formazione specifica agli operatori per riconoscere i campanelli d’allarme

Genova. Percorsi di formazione dedicati al personale sociosanitario del Galliera per aiutare gli operatori e le operatrici a individuare il più rapidamente possibile i segnali di violenza e utilizzare strumenti relazionali adatti ad approcciarsi alle persone che la subiscono e metterle in sicurezza.

L’iniziativa si chiama “Dai segni ai sogni – Bright Sky Edition”, ed è arrivata in Liguria dopo una lunga esperienza sul territorio milanese. L’accordo è stato siglato da Fondazione Libellula Impresa Sociale e da Fondazione Vodafone, e inizialmente coinvolge appunto il Galliera, punto di riferimento nella gestione e nel trattamento dei casi di violenza di genere e violenza sessuale grazie ai protocolli specifici adottati negli anni.

Nel corso del 2023 infatti, attraverso l’ambulatorio di psicologia del pronto soccorso, al Galliera sono state prese in carico 135 donne vittime di violenza (su 314 accessi), di cui 64 italiane e 71 straniere. Nei primi quattro mesi del 2024, a fronte di 82 accessi all’ambulatorio, 38 sono stati di donne vittime di violenza, venti delle quali vessate da partner o ex partner.

Obiettivo del progetto è fornire al personale sociosanitario tutti gli strumenti utili a intercettare vittime di violenza e aiutarle, cogliendo non soltanto eventuali evidenti segni fisici – traumi, ferite, contusioni – ma anche aspetti psicologici che possono passare in secondo piano e che sono ugualmente campanelli d’allarme. Le competenze verranno trasmesse dagli esperti della Fondazione Libellula attraverso specifici corsi cui parteciperanno gli operatori del pronto soccorso e i reparti di Ginecologia, Ostetricia, Traumatologia, Pediatria e Chirurgia Ortopedica.

Lo scopo è anche attivare nel più breve tempo possibile e in modo efficace una vera e propria rete d’intervento e protezione formata da organizzazioni, associazioni, enti e servizi del territorio e di creare un network tra gli ospedali aderenti per favorire lo scambio delle buone pratiche e il confronto sul tema della violenza di genere. Per farlo Fondazione Vodafone ha messo a disposizione del personale socio-sanitario e delle persone che subiscono episodi di violenza un’apposita app gratuita, “Bright Sky”, sviluppata in collaborazione con Cadmi – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato.

L’app fornisce informazioni sui diversi tipi di violenza e consente agli utenti di acquisire maggiore consapevolezza su come gestire la situazione, offrendo inoltre una mappatura dei servizi di supporto che si occupano di maltrattamenti, sia a livello locale sia nazionale, e può essere utile anche a parenti, persone care, colleghi e colleghe di lavoro, associazioni e persone che sono vicine a coloro che subiscono la violenza di genere.

“Sono estremamente felice di veder realizzato questo ambizioso progetto, cui Fondazione Libellula lavora da tempo – ha detto Debora Moretti, presidente della Fondazione Libellula – coinvolgere strutture ospedaliere in tutto il territorio italiano è un’opportunità unica per creare una rete di protezione e supporto per le vittime di violenza. La collaborazione con Fondazione Vodafone, con cui condividiamo valori e obiettivi, è stata determinante e innovativa”.

“La realizzazione di questo progetto dimostra che creare un ecosistema di partner privati e pubblici, uniti da un obiettivo comune, può moltiplicare l’impatto positivo di strumenti – ha detto Adriana Versino, presidente di Fondazione Vodafone – Ed è proprio per questo che riteniamo fondamentale supportare il personale sanitario attraverso una formazione specifica, per individuare i segnali di situazioni di rischio e intervenire tempestivamente e in modo corretto, così da tutelare chi subisce abusi e violenze”.

“Il pronto soccorso è un luogo per eccellenza dove prima o poi, nel corso della storia di maltrattamenti, la donna e tutte le vittime di violenza giungono. Esso rappresenta quindi un anello, talvolta il primo, della catena di luoghi e di azioni che la donna, in primis, percorre e compie e che costituiscono l’avvio del complesso percorso di uscita da una relazione violenta – spiega il direttore Dipartimento di Emergenza E.O. Ospedali Galliera Paolo Cremonesi – L’accesso al pronto soccorso, soprattutto nel breve tempo successivo all’aggressione subita, è un momento molto delicato. L’intervento si basa sulla logica interdisciplinare che vede la collaborazione tra infermiere, medico, psicologo, assistente sanitario e anche il lavoro in rete con i centri antiviolenza, i servizi territoriali del Comune di Genova, le procure e le forze dell’ordine. Il personale medico e infermieristico opportunamente formato verifica l’entità dei danni fisici subiti dalla donna, quando la violenza subita è dichiarata, ed è in grado di ‘ascoltare’ il non detto”.

“Regione Liguria accoglie con favore progetti che, come questo, combattono la violenza di genere – conclude l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Riconoscere tempestivamente i segnali che porta con sé la vittima di un terribile reato come questo è importante. Diventa così strategica la formazione interdisciplinare che questa iniziativa propone per il Galliera. Un ringraziamento va dunque alle due Fondazioni che hanno dato vita a questo percorso con l’auspicio che si possa avviare una collaborazione che possa estendere la progettualità anche ad altri ospedali liguri”.