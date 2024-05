Genova. Brutta sorpresa per i tanti centauri genovesi che anche oggi si sono recati al lavoro con la propria due ruote, confortati dall’idea di poter cercare parcheggio nella centralissima via XII Ottobre: da questa mattina, infatti, diversi metri di transenne hanno di fatto divorato una ottantina di stalli per la sosta per far posto ad un nuovo cantiere.

Si tratta dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi della zona, iniziati lo scorso luglio sul lato di levante e che ora proseguono sul lato di ponente nelle prossime settimane, in aggiunta la cantiere privato già presente che si sta occupando del consolidamento dei solai e del portico del palazzo di Piccapietra.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, il cantiere è del Comune di Genova e gli avvisi del suo inizio erano stati messi nelle tempistiche previste dal regolamento comunale: nonostante ciò qualche motociclista più distratto si è ritrovato il proprio mezzo circondato dalle grate del cantiere e dai primi macchinari portati sul posto. Data di fine lavori? Al momento non è stato possibile capirlo con certezza, ma sicuramente saranno settimane lunghe e difficili per i motociclisti genovesi.