Verso Roma-Genoa, Gilardino recupera qualche assente: “Giocherà Strootman, giusto finale per giocatore incredibile”

Genova. “Abbiamo recuperato in parte Bani, Vitinha e Malinovskyi, invece Messias non sarà della gara. Si allenano da poco con la squadra e saranno in panchina, vediamo se ci saranno scampoli per farli entrare domani o nell’ultima partita della stagione e vediamo se la prossima settimana può rientrare Junior”. Alberto Gilardino fa il punto sull’ultima trasferta stagionale contro la Roma per il suo Genoa: “Domani sarà una partita con alto tasso di difficoltà, la squadra si gioca un obiettivo importante come la Champions. Loro hanno una dimensione europea, negli ultimi tre anni hanno vinto la Conference, hanno perso una finale di Europa League, hanno perso con il Leverkusen, hanno giocatori di talento, qualità e spessore tecnico. Sarà una partita con alto tasso di difficoltà, è quello che ho detto alla squadra. Ogni risorsa ed energia fisica e mentale dobbiamo portarla in campo per finire la stagione nel migliore dei modi perché si meritano un ottimo finale questi ragazzi”. Gilardino si è soffermato anche su come è stata ribaltata la partita contro il Sassuolo, un aspetto che non riguarda solo la tattica, ma “Soprattutto la testa e le gambe e il cuore che ti danno la spinta in più”.

Domani incontrerà in panchina De Rossi, altro campione del mondo che alla Roma appena è arrivato ha fatto bene. “Sono felice di incontrare Daniele, sono contento per quello che sta facendo, per il percorso che sta facendo perché non è mai semplice, non è mai scontato arrivare in una società, in una squadra dove lui ha giocato e imporsi in questo modo, imporsi a livello tecnico e credo soprattutto anche a livello umano, ha dato stimoli importanti. Quindi sono felice per il suo percorso, sono contento di incontrarlo e di riabbracciarlo.

In settimana Strootman ha avuto ottime parole per Gilardino. Domani e la prossima partita saranno le sue ultime al Genoa: “Kevin domani gioca, ho parlato con lui e credo sia il giusto finale per un giocatore incredibile a livello tecnico tattico e per il professionista esemplare che è stato e la sua carriera. Sono difficili da ritrovare giocatori del genere. È giusto che domani si prenda la responsabilità di giocare contro la sua vecchia squadra”.

Il mister rassicura sulla firma: “Pensiamo alla partita di domani, non mi tiro indietro o domani o lunedì dovrebbe arrivare”. E sul futuro: “Partiremo da una base di un gruppo consolidato, quello è fondamentale. Parlerò con la società e il direttore sportivo di intervenire a livello tattico e umano per alzare il livello. Quest’anno è stato fatto un lavoro straordinario, ma noi dobbiamo solo ricordarci come abbiamo fatto a raggiungere questi obiettivi, poi azzerare tutto il resto perché sarà un altro tipo di campionato, sarà un gruppo consolidato ma con altri giocatori che arriveranno magari dall’estero, ma è quello il bello. È bello avere stimoli, entusiasmo e allenare il Genoa”.

Sulle risposte avute da chi ha giocato meno Gilardino si sofferma su Thorsby (“per me non una sorpresa, non ha mollato di un centimetro, ha grande spessore umano ed è un professionista”) e Hankeye (“un ragazzo di prospettiva che ha bisogno di tempo. Deve lavorare tanto”). Nella prossima stagione sarà fondamentale la struttura di base per avere continuità di lavoro. Malinovskyi e Messias saranno pedine ritenuti importanti per il 2024-2025, ha detto Gilardino.