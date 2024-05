Verso Palermo-Sampdoria: perché non c’è solo tutto da guadagnare

Campionato ad “andamento lento” che ha aspettato la Sampdoria, meglio non andare in Serie A subito, ai playoff tutto quel che viene è di guadagnato. Sono tre dei pensieri che hanno spesso fatto capolino anche negli ambienti della tifoseria. Tutte prese di posizione anche legittime ma che cozzano con la realtà dei fatti, leggasi risultati. In realtà, i playoff sono un’occasione da non perdere. Anche tenuto conto delle possibili retrocesse nobili dalla Serie A ma non solo. I punti conquistati contando le tante defezioni, le prestazioni dei singoli e il confronto con le altre squadre ai playoff sembrano andare in direzione contraria.

La Sampdoria, infatti, non va ai playoff da cenerentola capitata lì per caso. Sul campo, la squadra di Andrea Pirlo ha conquistato 57 punti (55 più 2). Un bottino che avrebbe garantito l’accesso agli spareggi promozione anche in tre delle quattro precedenti stagioni. Lo scorso anno, ad esempio, ne sono bastati 49 per chiudere ottavi. Fa eccezione la stagione 21/22, nella quale comunque la soglia spartiacque era appena superiore, 58 punti. Nelle due annate precedenti, con 57 punti sul campo sarebbe stato garantito il sesto posto.

Al netto di qualsiasi considerazione sul livello medio e sulla valutazione delle rose, i blucerchiati non sono ai playoff per circostanze particolarmente favorevoli. Anzi.

Mister Andrea Pirlo ha dovuto far fronte a un’emergenza costante. Con un leit motiv stile nuvoletta del ragionier Fantozzi. Pedrola (andata e ritorno), Borini, Esposito e De Luca. Da ottobre in poi, tutti questi giocatori si sono infortunati in momenti in cui fornivano prestazioni convincenti. Nonostante ciò, passando anche per brutte prestazioni, rimonte subite e qualche sconfitta di troppo in casa, Pirlo ha mantenuto la barra dritta adattando il modulo a seconda delle circostanze fino ad arrivare all’attuale 3-4-2-1 che è sintesi tra il 4-3-3 di partenza e il 3-5-2 in cui ci era rifugiati per emergenza.

È conseguenza logica del sottolineare un rendimento da playoff in tale emergenza il fatto che la squadra di mercato formata da Mancini e Legrottaglie ha lavorato bene nonostante gli impedimenti economici. E quindi non è detto che possa ripetersi nella categoria superiore lavorando sui prestiti. Nelle due sessioni, sono arrivati giocatori come Pedrola, Esposito, Kasami, Darboe, Piccini e Leoni. Lo stesso Stankovic dopo un avvio shock si è rivelato decisivo. Per Borini, invece, decisivo il rapporto con Pirlo maturato in Turchia.

Fino a qualche mese fa, infatti, parlare in termini positivi della rosa della Samp sembrava eccesso di ottimismo. Ma la storia non solo recente insegna che il mercato, anche di agosto, è bene giudicarlo con un tempo di stagionatura di un bel po’ di mesi. Per non andare distanti, Spors aveva portato al Genoa nel suo primo mercato Gudmundsson, Frendrup e -passato inosservato – Calafiori.

In sintesi, più di un motivo per provarci con convinzione e soprattutto con la consapevolezza di avere le carte in regola per provarci pur non partendo come favoriti.