Verso Genoa-Sassuolo. Gudmundsson recupera, gli altri no, Gilardino: “Giocheremo con la mentalità come col Cagliari”

Genova. Gudmundsson recuperato, mentre Bani, Vitinha, Messias e Malinovskyi non saranno della partita. Vigilia di Genoa-Sassuolo, con Gilardino che fa il punto nella conferenza stampa che precede la rifinitura: “Messias, Ruslan e Vitinha sono da valutare la prossima settimana per non affrettare i tempi, però per cercare di recuperarli se non nella prossima nella partita, per quella finale davanti al nostro pubblico. Albert ha smaltito l’influenza, da valutare Bohinen”. Matturro andrà in panchina, poi altri giocatori che hanno giocato meno saranno nuovamente valutati: “Faremo valutazioni come è accaduto a Milano e col Cagliari”. Tra loro ci sarà Thorsby: “Non avevo dubbi su di lui, adesso sta rispecchiando tutto il lavoro che ha fatto prima. Lo sta sta riportarndo in partita, ha caratteristiche importanti in un contesto di squadra”.

Domani l’incontro con una squadra in lizza per la salvezza, come col Cagliari. “Giocheremo con lo stesso atteggiamento, lo abbiamo dimostrato in queste settimane e questi mesi. Questa è una squadra responsabile, che fa prestazioni da squadra matura ed è quello che dovremmo mettere in campo domani, avere disciplina tattica, essere squadra concreta per fare una grande partita davanti ai nostri tifosi”.

Questa settimana, in due eventi distinti, i giocatori hanno sottolineato l’attaccamento trasmesso a questi colori, merito anche del mister: “Fa piacere che ci sia questo tipo di feedback, costruire qualcosa di vero e autentico, credo che sia la cosa che mi fa più piacere e lavoriamo ogni giorno per inculcare questo tipo di aspetto mentale che fa la differenza, lo ha fatto e lo farà sempre. Soprattutto nel mondo dello sport e del calcio, l’identità di gruppo e di squadra è fondamentale. I ragazzi ci sono venuti dietro negli atteggiamenti”.

L’avversario è in una situazione molto precaria, ma non va sottovalutato: “Il Sassuolo indubbiamente è incappato in una stagione inaspettata in base ai loro programmi. Ha qualità tecniche, giocatori che sanno giocare a calcio, imprevedibili e fisici, di gamba, di esperienza, la squadra e nei singoli ha un’identità ben precisa. L’ultimo risultato gli ha dato consapevolezza”.

Di fronte ci sarà anche Ballardini, un allenatore che ha un posto particolare nel cuore dei genoani, ma Gilardino non è da meno in poco tempo, che effetto fa? “Mi fa piacere, ho già espresso questi tipi di sentimenti al nostro popolo,è bello creare un certo tipo di attaccamento, col lavoro, con il campo e dimostrabile con una concreta voglia di giocare”.

Novità sulla firma? “Non ci sono novità rispetto a quello detto nei giorni scorsi, ci vediamo tutti i giorni, ho modo di parlare tutti i giorni con la Società e di parlare di dettagli”.