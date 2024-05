Da Napoli a Genova per perseguitare la ex ed estorcere soldi all’amico di lei: “Se non paghi ti ammazzo”

Genova. Giuseppe Vinciguerra, 53enne napoletano che di lavoro fa il venditore di cocco sulle spiagge, è stato condannato in abbreviato dal gup Carla Pastorini a 6 anni e quattro mesi per maltrattamenti, stalking ed estorsione.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giovanni Arena, Vinciguerra aveva maltrattato e picchiato per anni la moglie, oggi 48enne, tanto che due anni fa lei lo aveva lasciato e si era trasferita da Napoli a Genova con i figli. L’uomo però ha cominciato a perseguitarla perché non accettava la separazione.

Telefonate continue, messaggi minatori, pedinamenti. La donna se l’è trovato sotto casa o sul luogo di lavoro tanto da essere costretta a farsi accompagnare e a cambiare abitudini di vita. Vinciguerra si era convinto fra l’altro che la sua ex avesse un nuovo compagno e ha cominciato a perseguitare anche lui. L’uomo,che in realtà era sono una amico della 48enne, è stato a più riprese minacciato di morte costretto a consegnare al 53enne 10mila euro: “Se non mi dai i soldi ti ammazzo” gli diceva.

A quel punto la vittima dell’estorsione, insieme alla ex moglie, si sono decisi a denunciarlo: Vinciguerra, difeso dall’avvocato Massimiliano Germinni, era stato arrestato. Ieri la condanna con rito abbreviato che ha consentito al 53nne lo sconto di pena corrispondente a un terzo della condanna.