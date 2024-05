Vendita della Badia di Tiglieto, Pastorino (Linea Condivisa): “Convocazione urgente di una commissione regionale ad hoc”

Genova. “Esprimiamo stupore e preoccupazione per la recente notizia della messa in vendita dell’Abbazia Santa Maria alla Croce di Tiglieto, pubblicizzata sul sito dell’agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate. L’abbazia, riconosciuta come la prima cistercense in Italia, rappresenta un patrimonio di inestimabile valore storico e architettonico, situata in una zona SIC (Sito di Importanza Comunitaria). Per fare chiarezza su questa vicenda e garantire la trasparenza nelle decisioni relative a un patrimonio di tale importanza, abbiamo formalmente richiesto l’istituzione di una Commissione regionale dedicata”.

Commenta così il capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale Gianni Pastorino che continua: “Abbiamo provveduto anche a scrivere all’Assessore competente Alessandro Piana chiedendo di prendere parte alla Commissione insieme al sindaco di Tiglieto e alle associazioni di tutela ambientale del territorio, preoccupate per il futuro di questa importante struttura. Il sito del FAI (Fondo Ambiente Italiano) riporta che l’abbazia, fondata nel 1120 da monaci provenienti da La Ferté, è oggetto di un contratto di comodato d’uso stipulato nel 1996 con la Congregazione Italiana dell’Ordine Cistercense, la Curia Vescovile di Acqui, la Regione Liguria, il Parco del Beigua, la Provincia di Genova e il Comune di Tiglieto, della durata complessiva di 90 anni”.

“Negli anni, grazie a investimenti regionali e comunali, sono stati effettuati significativi interventi di restauro e valorizzazione dell’abbazia, culminati con il progetto di ricomposizione dell’ex area chiostro e il restauro dei prospetti est e sud, in collaborazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria. Appare dunque incomprensibile come un luogo di tale rilevanza, su cui sono stati investiti fondi pubblici, possa essere messo in vendita con la dicitura ‘Uno spazio che si presta perfettamente alla realizzazione di un eliporto’. Inoltre, l’abbazia doveva essere inserita in un progetto europeo per il circuito delle Abbazie Cistercensi Europee, per valorizzare ulteriormente il territorio ligure e il Parco del Beigua”.

“In considerazione delle informazioni in nostro possesso, l’abbazia è ancora sotto comodato d’uso, con contratto valido fino al 2086. Pertanto, ci domandiamo quali siano le intenzioni della Regione Liguria riguardo la gestione e la destinazione d’uso di questo stabile di inestimabile valore”.