Un “Giardino delle Terrazze” sopra salita della Misericordia, ecco il progetto degli studenti

Genova. Un Giardino delle Terrazze con una piazza principale, un belvedere e gradoni attrezzati con sdraio, panche e tettoie, percorsi pedonali e vegetazione mediterranea. È l’idea vincitrice del concorso di idee lanciato da Comune di Genova, Municipio Centro Est e dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova per riqualificare l’area oggi abbandonata tra via Carcassi, salita della Misericordia e salita della Tosse. Il progetto, presentato dagli studenti del corso di laurea magistrale in progettazione delle aree verdi e del paesaggio Francesca Nava e Gabriele Marchetta, si è aggiudicato un premio da 1.500 euro.

Finalità del concorso era l’elaborazione di un masterplan che prevedesse la destinazione interamente pubblica e che tenesse conto delle necessità di tutti i suoi potenziali fruitori (bambini, ragazzi, adulti e anziani). I partecipanti, tra le altre indicazioni, hanno avuto il compito di poggiare la proposta progettuale su precisi riferimenti: le emergenze storiche, le peculiarità urbanistiche e paesaggistiche, oltre che gli aspetti socio-culturali. Nella scelta dei vincitori, infatti, sono state valutate l’inserimento nel contesto urbano, la sostenibilità ambientale, la fattibilità realizzativa, i costi di attuazione e i ridotti costi di manutenzione.

Un’area da anni in stato di forte degrado, negli ultimi mesi oggetto di una prima bonifica da parte del Municipio, che l’amministrazione vorrebbe destinare a verde pubblico. Il progetto di Nava e Marchetta prevede la realizzazione di quattro punti d’accesso, di cui uno su salita della Misericordia, che proseguono all’interno del parco in percorsi organizzati in scale e rampe. È contemplata la costruzione di un ascensore per il collegamento con via Carcassi.

Oltre alla piazza principale, fruibile da tutti senza limitazioni di accesso, il versante verrebbe riorganizzato in un sistema di terrazze colorate (blu, gialla e rossa) attrezzate per facilitare il relax e la lettura. Un punto interessante è il sistema di accumulo dell’acqua piovana: un bacino in superficie collegato con una canalina a una cisterna sotterranea che ridistribuisce l’acqua alla vegetazione.

Ovviamente il concorso di idee è solo un punto di partenza. “Questo contest – spiega il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – nasce da un’idea del Municipio durante un confronto con la professoressa Francesca Mazzino della facoltà di Architettura per poter recuperare quello che è rimasto forse l’unico pezzo degradato del centro. C’è stata una partecipazione importante e di questo siamo grati agli studenti, ma anche al Comune di Genova e all’Università di Genova, che si sono spese per metterlo in piedi e renderlo possibile, anche economicamente. Per salita Misericordia e salita della Tosse abbiamo già speso 80mila euro solo di pulizia e di sfalcio del verde pubblico, ora passiamo la palla agli uffici, nella speranza di veder realizzate queste idee. Il progetto andrà redatto da un professionista e poi andrà messo a bando una volta trovati i finanziamenti”.

“La grande partecipazione a questo concorso – dice l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia – ci racconta un dato importante: i giovani studenti di progettazione delle aree verdi e del paesaggio hanno voglia di lavorare per la nostra città, proponendo idee e soluzioni innovative. Questo ci racconta tanto dei giovani, italiani e internazionali, che hanno deciso di mettere il loro ingegno al servizio della città, accogliendo una sfida complicata come quella di poter riqualificare una zona così peculiare come salita della Misericordia e salita della Tosse, proprio nel cuore del nostro centro. Faccio i miei complimenti ai partecipanti, perché i progetti presentati sono stati davvero interessanti e mi auguro di vederli realizzati”.

Al secondo posto si sono qualificati le studentesse cinesi Li Yue e Shihui Yu, che hanno proposto un giardino botanico con diverse specie di piante disposte in base all’altezza dei pendii e un parco giochi. Al terzo gli spagnoli Francisco Javier Alvarez e Maria Garcia che hanno concepito un orto urbano con aree ricreative collegate da scivoli. A questi progetti sono andati rispettivamente 1.000 e 500 euro. In tutto i partecipanti sono stati 15.

Intanto entro la fine dell’anno dovrebbe riaprire salita della Misericordia, chiusa ormai da 25 anni dopo il crollo di un muro pericolante. La riqualificazione della pavimentazione ormai è completata, ma si attende la fine degli interventi di messa in sicurezza.