Ubriaco al volante, tampona un’altra macchina a Di Negro: due feriti

Genova. Incidente stradale nel pomeriggio nella zona di Di Negro a Genova. Un’auto è stata tamponata da un’altra vettura in via Buozzi, in direzione del centro città.

Il tamponamento è avvenuto intorno alle 17.30. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, una donna di 47 anni e un uomo di 57 ma non in modo grave.

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, la polizia stradale di Sampierdarena e la polizia locale.

L’uomo alla guida dell’auto che ha tamponato l’altra, un cittadino straniero, è risultato positivo all’alcoltest.