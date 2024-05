Tunnel subportuale, opposizione critica sull’uscita in viale Brigate Partigiane: “Un’autostrada sotto le case”

Genova. Non convince l’opposizione in consiglio comunale l’ultimo progetto relativo al tunnel subportuale tra San Benigno e la Foce a Genova e, in particolare, la scelta che prevede l’uscita a levante della galleria a levante, spostata più a monte rispetto all’attuale sbocco della strada sopraelevata.

Se n’è parlato questa mattina durante una commissione consiliare a palazzo Tursi, commissione non priva di scintille vista la presenza del sindaco Marco Bucci in qualità di commissario, ma interrotta in un paio di occasioni quando il sindaco-commissario, in scontro con il centrosinistra che chiedeva conto di alcuni documenti, si è alzato e ha momentaneamente abbandonato l’aula.

Ricucita la situazione, la commissione – alla quale non erano presenti referenti di Autostrade per l’Italia, che realizzerà il tunnel – ha fornito alcune informazioni e ne ha confermate altre relativamente alla grande opera.

Confermata la fine dei lavori, collaudo compreso, entro giugno 2029. 80 mesi di scavo previsti, “già partiti” ha detto Bucci. “E nessun impatto sulla Sopraelevata, né sulla strada che attraversa il porto e le Riparazioni navali e neanche sulle aziende portuali, per quanto riguarda sia le giornate lavorative sia l’occupazione”. Saranno 5000 le persone che lavoreranno complessivamente al tunnel subportuale tra Genova e fuori città.

Sempre per quanto riguarda i cantieri, il sindaco e commissario per l’opera ha spiegato che il 97% dei materiali di scavo sarà riciclato per riempire i cassoni della nuova diga foranea e per altri interventi di ampliamento delle calate del porto.

Tornando su viale Brigate Partigiane, tra i rilevi sollevati dall’opposizione, quello sull’uscita del tunnel in viale Brigate Partigiane. Secondo Simone D’Angelo, capogruppo del Pd, i residenti di corso Aurelio Saffi e di viale Brigate Partigiane “devono sapere che si troveranno sotto casa praticamente un’autostrada“. Inoltre, l’esponente dem ha lanciato una frecciata su quella che, a suo dire, potrebbe essere la motivazione reale della scelta: “funzionale a non danneggiare i valori immobiliari delle case di lusso nel nuovo waterfront levante“.

Per Bucci, invece, “dall’uscita del tunnel in viale Brigate Partigiane verso il mare ci sarà una zona più ludica: corso Marconi e corso Italia, in connessione con il waterfront, diventano vie ludiche e non più di passaggio”. Il vicesindaco Piciocchi ha giudicato “offensiva” nei confronti di Renzo Piano l’ipotesi fatta da D’Angelo.

Il sindaco e commissario Marco Bucci, parlando di interferenze, ha ricorda anche che non ci sarà alcun impatto per la sede di Aci, mentre dovrà essere ricollocata quella di Genova Parcheggi, attualmente in una palazzina di proprietà di Aci che deve essere abbattuta. Proprio Aci è uno dei soggetti che ha deciso di fare ricorso contro l’iter di autorizzazione del tunnel subportuale.

Sono, invece, in corso le interlocuzioni con Eni per decidere il destino del distributore che insiste nell’area dove verrà realizzato l’imbocco di levante del tunnel, in viale Brigate Partigiane. Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, il distributore potrebbe rimanere lì, ma è più probabile che venga concordata una ricollocazione.

Tra le altre informazioni elencate da Bucci, il fatto che mentre dal lato di San Benigno i cantieri sono già in piena attività: in queste settimane è stata portata a termine l’opera di strip out ed è iniziata la demolizione del capannone Csm, che sorgeva proprio dove ci sarà l’imbocco del tunnel. “In viale Brigate Partigiane invece – dice Bucci – le lavorazioni inizieranno nel giro di sei, otto mesi“.

Critico sulla gestione della seduta di commissione il consigliere comunale del M5s Fabio Ceraudo: “Il sindaco-Commissario Bucci non solo si è rifiutato di consegnare la documentazione richiesta ma ha letteralmente scelto di silenziare l’opposizione. Puerile la scelta di non far parlare né il nostro esperto, Marco Mesmaeker, né il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, né il sottoscritto. Quella di oggi è stata una sceneggiata indecorosa, da bulletto, abbiamo assistito a un monologo senza contraddittorio utile solo a ingrassare l’ego smisurato di un sindaco troppo uso a non essere contraddetto”.