Tumore all’ovaio, 150 nuove diagnosi all’anno: a Genova costituita la consulta Lilt

Genova. Sono circa 150 le nuove diagnosi/anno e circa 500 pazienti in trattamento per il tumore ovarico. Lo rivela Serafina Mammoliti, oncologo medico e coordinatrice Dmt (Disease Management Team) neoplasie ginecologiche del Policlinico San Martino in occasione del punto stampa sanità della Regione Liguria, annunciando la Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione verso questa patologia

L’8 maggio ricorre ogni anno la Giornata mondiale sul tumore ovarico per migliorare sempre di più la conoscenza e l’attenzione verso questo tumore il tumore dell’ovaio è la neoplasia ginecologica meno frequente ma è il big killer delle neoplasie ginecologiche per la sua aggressività biologica.

“È una malattia subdola − sottolinea Mammoliti − che non dà sintomi specifici: informazione e diagnosi tempestiva sono fattori determinanti per cambiare positivamente la storia evolutiva della malattia e la sua prognosi. Lo scorso marzo, all’interno dell’Associazione Lilt Genova, è nata la Consulta per la lotta al tumore dell’ovaio che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza alle pazienti affette da tumore ovarico in tutte le sue fasi ed è stata costituita per migliorare sempre di più la conoscenza e l’attenzione verso questo tumore”.