Tricolori di scherma: sabato ricco di emozioni al Jean Nouvel, oggi l’assegnazione degli ultimi titoli

Genova. Filippo Picchi e Vittoria Mocci nella sciabola Under 17 e Mattia De Cristoforo e Vittoria Pinna nel fioretto Under 20 sono i vincitori della seconda giornata dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani Genova 2024. Sulle pedane del Padiglione Jean Nouvel le competizioni di sciabolatori e sciabolatrici hanno chiuso il programma degli Under 17, e la prima competizione del sabato ligure si è decisa all’ultima stoccata. Nella sciabola maschile, infatti, Filippo Picchi del Fides Livorno ha vinto per 15-14 un grande match contro Massimo Sibillo della Milleculure Napoli, medaglia d’argento. Terzo gradino del podio per Leonardo Reale del Frascati Scherma e Andrea Tribuno della Sala di Scherma Società del Giardino Milano.

La prova femminile delle sciabolatrici cadette ha invece visto il successo di Vittoria Mocci. La campionessa europea in carica ha vinto per 15-4 il derby di casa Accademia d’Armi Musumeci Greco contro Benedetta Stangoni, alla quale è andata la piazza d’onore. Le medaglie di bronzo sono state vinte dalla vicecampionessa mondiale Francesca Romana Lentini del Club Scherma Roma e da Flavia Astolfi del Circolo della Scherma Terni.

La prima gara dedicata alla categoria Under 20 è stata quella del fioretto maschile. La finale ha visto in pedana due tra gli azzurri che hanno conquistato l’argento a squadre nei Campionati del Mondo di Riyadh 2024: ad imporsi è stato Mattia De Cristoforo del Centro Sportivo Carabinieri che in finale ha avuto la meglio, con il punteggio di 15-6, su Gregorio Isolani del Fides Livorno. Terzo gradino del podio per un altro componente della squadra azzurrina argento mondiale in Arabia Saudita, Federico Greganti del Club Scherma Jesi, e per Gian Maria Antonini del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

È andato infine a Vittoria Pinna del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo il titolo italiano del fioretto femminile categoria Giovani. La vincitrice della Coppa del Mondo Under 20 di quest’anno, in una finale bellissima, l’ha spuntata per 15-11 su Matilde Molinari delle Fiamme Gialle, seconda classificata. Medaglie di bronzo al collo della vicecampionessa del mondo Irene Bertini del Centro Sportivo Carabinieri e per Alessandra Tavola della Comense Scherma.

Tra i tricolori di giornata, dunque, De Cristofaro e Pinna, dopo aver già messo in bacheca i titoli Cadetti, vincono anche tra i Giovani, mentre Mocci da campionessa GPG si cuce anche lo scudetto Under 17. Primo titolo in Assoluto per Picchi, con un pensiero speciale a “zio” Aldo Montano.

Oggi la terza e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024 a Genova con gli ultimi quattro titoli Under 20. Dalle 9 il via della spada e della sciabola maschile. Dalle 12.30 spazio per la sciabola femminile con la kermesse ligure che verrà chiusa dalla spada femminile. Ieri presso il complesso fieristico genovese ha portato il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore allo sport Alessandra Bianchi, ringraziando il Presidente federale Paolo Azzi e l’intera Federazione Italiana Scherma per l’inizio di questo percorso che, dopo i Tricolori giovanili, porterà Genova a ospitare i Campionati Europei Assoluti del 2025.

Tutte le fasi finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Federscherma TV1 e sul profilo ufficiale Facebook della Federazione Italiana Scherma.

