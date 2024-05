Guasto sulla linea tra Cogoleto e Voltri, treni nel caos

Genova. Disagi al traffico ferroviario già a partire dal pomeriggio di sabato – e dunque qualche ora prima dell’annunciato sciopero di 24 ore che scatta alle 21 – per un guasto alla linea tra le stazioni di Cogoleto e Voltri, sulla linea Ventimiglia-Genova.

Il guasto si è verificato poco dopo le 13, e intorno alle 17 la circolazione era ancora fortemente ed era in corso l’intervento dei tecnici. I regionali registravano ritardi sino a un’ora, gli intercity tra i 20 e i 30 minuti.

Come detto, alle 21 scatterà anche in Liguria uno sciopero nazionale che si prevede avrà un impatto pesante sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

In Liguria inoltre sono previste modifiche al servizio anche per lavori all’altezza della stazione di Genova Brignole. Qui tutte le info.