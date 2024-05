Treni, frana sulla linea Genova-Torino: circolazione sospesa, attenzione ai biglietti ancora in vendita

Genova. Disagi per gli utenti del trasporto ferroviario nel Nord Ovest a causa di una frana avvenuta ieri tra Villanova d’Asti e Asti: la circolazione sulla linea Genova – Torino è sospesa per consentire i lavori di messa in sicurezza del fronte franoso anche in vista del peggioramento delle condizioni meteo.

Trenitalia, con una serie di comunicazioni sui canali ufficiali, ha invitato i passeggeri a “rinunciare o riprogrammare il viaggio” ma in tanti tra ieri sera e questa mattina si sono trovati in stazione con la brutta sorpresa del treno cancellato o con il percorso modificato: questo perché sul sito internet del gruppo i biglietti per Torino erano ancora in vendita senza l’indicazione dell’interruzione del tragitto.

Solo in alcuni casi sono stati predisposti servizi sostitutivi via autobus ma i posti a disposizione sono per forza di cose inferiori rispetto alla regolare offerta.

Ad ogni modo ecco l’aggiornamento del servizio Trenitalia per oggi, lunedì 20 maggio: questi i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40): oggi termina la corsa ad Asti alle ore 13:00.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• FB 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:03): oggi ha origine da Asti alle ore 15:55.

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Lingotto possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino ad Asti, dove trovano proseguimento con il treno FB 8623, che ne attende l’arrivo.

• IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Genova Piazza Principe (8:03): oggi è cancellato.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40): oggi è instradato sul percorso alternativo da Arquata Scrivia a Torino via Voghera/Pavia/Milano/Novara e ferma anche a Milano Rogoredo.

Non ferma a Alessandria, Asti e Torino Lingotto.

I passeggeri diretti a:

• Alessandria possono utilizzare da Genova Piazza Principe il treno RV 2136 Genova Piazza Principe (16:27) – Torino Porta Nuova (19:18);

• Asti possono utilizzare da Genova Piazza Principe il treno RV 2138 Genova Piazza Principe (17:27) – Asti (18:52);

• Torino Lingotto da Torino Porta Nuova possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 500 Genova Brignole (6:48) – Torino Porta Nuova (8:45): oggi è cancellato.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 504 Genova Piazza Principe (9:23) – Torino Porta Nuova (11:15): oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) – Salerno (21:24): oggi è instradato sul percorso alternativo da Torino Porta Nuova ad Arquata Scrivia via Novara/Milano/Pavia/Voghera e ferma anche a Milano Rogoredo.

Non ferma a Torino Lingotto, Asti e Alessandria.

I passeggeri in partenza da Torino Lingotto, Asti e Alessandria possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (10:17) del 19 maggio: è instradato sul percorso alternativo da Piacenza a Torino via Milano/Novara e ferma anche a Milano Rogoredo.

Non ferma a Voghera, Tortona, Alessandria, Asti e Torino Lingotto.

I passeggeri diretti a:

• Voghera, Tortona, Alessandria e Asti possono utilizzare da Piacenza il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

• Torino Lingotto da Torino Porta Nuova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 796 Salerno (20:52) – Torino Porta Nuova (10:22) del 19 maggio: è instradato sul percorso alternativo da Arquata Scrivia a Torino Porta Nuova via Voghera/Pavia/Milano/Novara e ferma anche a Milano Rogoredo.

Non ferma ad Alessandria, Asti e Torino Lingotto.

I passeggeri diretti a:

• Alessandria e Asti da Genova Piazza Principe possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• Torino Lingotto da Torino Porta Nuova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) – Torino Porta Nuova (16:57) del 19 maggio: è instradato sul percorso alternativo da Arquata Scrivia a Torino Porta Nuova via Voghera/Pavia/Milano/Novara e ferma anche a Milano Rogoredo.

Non ferma ad Alessandria, Asti e Torino Lingotto.

I passeggeri diretti a:

• Alessandria e Asti possono utilizzare da Genova Piazza Principe il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

• Torino Lingotto possono utilizzare da Torino Porta Nuova i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.