Toti sui ‘riesini’: “Ai Testa chiesi i voti per Ilaria Cavo. Loro erano assillanti ma non sapevo di richieste specifiche di posti di lavoro”

Genova. I riesini? “Mi erano stati segnalati dagli Onorevoli Sorte e Benigni, stavamo organizzando la compagna elettorale, l’onorevole Sorte mi ha parlato della comunità riesina, ne parlai con Ilaria Cavo e con Cozzani”. Così risponde il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nell’interrogatorio fiume di giovedì alle domande del pm Federico Manotti sul presunto voto di scambio che vede indagati fra gli altri (oltre allo stesso Toti e al suo capo di gabinetto) i ‘gemelli’ Arturo e Italo Testa, Venanzio Maurici e il consigliere regionale Stefano Anzalone. Era il luglio 2020 prima delle elezioni regionali.

Secondo l’accusa i fratelli Testa dirottarono i voti della comunità riesina di Certosa su tre candidati della Lista Toti (Ilaria Cavo, Lilli Lauro e Stefano Anzalone, le prime due non sono indagate nell’inchiesta, ndr) in cambio della promessa di posti di lavoro per alcuni amici. Cavo però dopo un colloquio con i fratelli Testa di alcuni mesi prima aveva avuto una brutta impressione, erano troppo insistenti e non le piacquero. Per questo si sfilò, nonostante le pressioni di Cozzani, il capo di Gabinetto della Regione, dalla cena che stavano organizzando.

Alla domanda del pm su cosa disse Ilaria Cavo dei gemelli Testa Toti ha risposto: “Forse nella primavera Ilaria Cavo mi disse che si era incontrata con i fratelli Testa, che non si erano capiti benissimo, che le erano sembrati confusi e che comunque non le erano piaciuti soprattutto per le richieste legate al rimborso spese. Non ricordo invece che mi abbia parlato di richieste di posti di lavoro anche se era ovvio che i Testa avessero chiesto attenzione per la loro comunità Ricordo anche che l’onorevole Sorte mi disse che probabilmente la Cavo ed i fratelli Testa non si erano capiti per cui sarebbe stato bene che li avessi fatti contattare da qualche altra persona e fu per questo che mi rivolsi a Cozzani”.

Toti alla cena elettorale di Punta Vagno ammette con i pm di aver parlato con Testa e di avergli chiesto comunque voti per Ilaria Cavo: “Sicuramente chiesi espressamente i voti per Ilaria Cavo parlando con uno dei due Testa Il senso del mio intervento fu di chiedere di dare una mano alla Cavo nonostante le incomprensioni che vi erano state”.

Arturo Testa nell’interrogatorio di garanzia, negando il voto di scambio (“Lo facevamo per passione”) aveva definito Toti il “mandatario” di Cozzani. Su questo il presidente della Regione Liguria dice: “Diedi un mandato generico a Cozzani che è persona esperta e conosce la politica. Davo per scontato che vi sarebbe stata una richiesta di attenzione per la loro comunità anche da un punto di vista occupazionale ma non so di richieste specifiche di posti di lavoro”. Cosa le riferì Cozzani degli accordi che aveva preso, chiede il pm a Toti. E lui: “Cozzani mi riferì solo genericamente dei contatti che aveva avuto”

Ma del presunto voto di scambio dice di non sapere nulla: “Con Cozzani abbiamo parlato parecchie volte dei fratelli Testa, che erano assillanti e presentavano persone chiedendo se potevamo dare un mano; certamente Cozzani può avermi detto che chiedevano anche posti di lavoro. Di certo non ho mai immaginato un collegamento diretto tra voti e posti di lavoro”.